從遴選委員變參選人 林元輝惹議

2018年05月04日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

政大校長候選人名單揭曉後，原為遴選委員會發言人的傳播學院院長林元輝，最後一刻赫然入列。由於教部粗暴「拔管」殷鑑不遠，未來各大學是否都「看顏色選校長」，引發學界不安；政大近年又因改校歌案、遷銅像案、潑漆案等鬧得沸沸揚揚，政治意識形態鮮明的林元輝此刻加入校長遴選，為學界帶來更多話題。

林元輝最近最令人印象深刻的「作為」，是去年3月任政大「檢討現行校歌委員會」召集人。由於政大校內部分師生反映，校歌內的「革命」、「三民主義」、「吾黨」等字眼有黨國思想，政大2017年3月底上網徵求全校師生及全球校友意見，但必須有上網登記為校友者，才能收到訊息，林元輝等人並提供「靶子提案」，把上述歌詞改掉。

根據政大校務會議紀錄，改校歌有周知校友，調查進行2個月，最後約2000人表達意見，贊成改校歌者51.84%恰好過半，完全接受委員會建議增訂版歌詞僅639票，最後決議是新舊兩版並行。

不過有校友說，政大1954年在台復校，校友少說數十萬計，但沒上網登記者根本不知要改校歌，徵求意見時間又短；且後來再上網也查不到「檢討現行校歌委員會」留言板及問卷內容。

林元輝另一爭議是，2012年政大創校85周年時，首度頒發「傑出校友獎」，當選人名單竟有當年以留美學生身分、刺殺時任行政院副院長蔣經國未遂的新聞系系友黃文雄，推薦人正是林元輝。林元輝解釋，值得推薦的系友很多，原先系上推薦3位，最後因其他2位校友推辭，僅黃文雄當選。此事也被其他校友抨擊，「拿政大傑出校友名份，作為政治主張的平台」。

目前共有7人候選，由於政大是頂大中距台大選校長後最近要選的學校，廣受矚目。曾參加「台大自主行動聯盟」上凱道的政大副校長王儷玲說，應用管案為例讓政治退出校園。她說，台大案例讓很多有能力的政大人不敢出來選，寒蟬效應已出現，因此制度很重要。

(中國時報)