楊泮池否認是卡管藏鏡人

2018年05月04日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

日前有媒體指台大前校長楊泮池，是此次「卡管」藏鏡人，並表示他支持的人選是文學院前院長陳弱水。本報獨家電訪楊泮池，他無奈表示，已卸任的校長怎可能對新校長遴選說三道四，「這是行政倫理！」說他去年獲推薦也完全不合邏輯，講此話的人要負責；「現在就是希望台大向前看，學校趕快回到正軌。」

「製造業啦。我覺得這些媒體好像製造業，不知為何會有這種傳言出來！」日前有媒體報導指此次台大校長遴選有兩大「藏鏡人」，除一位綠營學術大老外，台大前校長楊泮池是另一位，對此楊泮池頻頻嘆氣。

該媒體指出，楊泮池很想選，這就是為何去年10月台大新校長遴選截止收件時，楊泮池會列推薦名單。對此楊泮池氣得說：「太過分了，完全是憑空想像！」他說，自己已當過校長，也表明不續任，怎可能再去參選？何況推薦程序一定要被推薦人簽名、準備資料，包括填寫很多表格，及撰寫治校理念等，才能送遴選委員會，不是說想被推薦就可被推薦。

楊泮池說，去年三月教育部和科技部都已證明他沒有學術倫理問題，等於還他清白，唯一問題就是有「應注意而未注意」的行政督導責任；但他不希望台大被傷害，所以選擇不續任。

楊泮池多次強調，要退下來的校長，不要去involve（涉入）、不能參與也不能批評，「這是行政倫理。」有媒體說他支持特定人選，他只能說這陣子非常無奈，參選人每一位都很優秀，都是同事，但他謹守分寸，不會再多說甚麼。

對於台大現在的紛擾，楊泮池憂心地說，當然希望台大往前看，也擔心學校未來發展，特別是學生受教權、老師間的氣氛。「台大教師們當然各有立場，但以前不會在校內談政治，大家都可講道理，談學術、教學、研究」，期盼學校趕快回到正常，把學生教好，這也是他留在學校想做的事。

(中國時報)