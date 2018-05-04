台大140獨董教授 顧立雄喊查

2018年05月04日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

教育部卡管案爭議未解，而獨董爭議持續擴大！金管會主委顧立雄昨在立法院財委會備詢時強調，管中閔就任獨董若沒有取得台大同意，就不應該就任、參與董事會決議，否則有害公司治理。由於藍委指出有140位台大教授都採此模式任獨董，顧立雄說將要求證交所清查上市櫃公司，依公司治理原則徹查。

教育部日前駁回台大校長管中閔的聘任案，指台大及當事人有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮。顧立雄日前被媒體詢問拔管議題時，7度嗆記者「這不歸我主政事項」，但因為擔任召委的藍委曾銘宗前天變更議程，邀請顧立雄昨日赴立院就「管中閔擔任台灣大哥大獨董與遴選過程的揭露問題」，提出專案報告。

避答問題 冷回記者你好

顧立雄日前怒嗆記者影帶在網路流傳，引發關注。他昨轉趨低調，面對記者詢問，僅強調金管會對管案關切重點是管中閔在遴選過程未揭露擔任台灣大獨董，並說待立委質詢時一併回答。

現場則有媒體反問，「記者3天都在問同樣的問題，為何立委問就會回答，記者問，卻用這個種方式？」顧立雄則冷笑回說「你好」。

曾銘宗質詢指出，管中閔於5月2日向校方申請兼任台灣大獨立董事，5月17日經台大前校長楊泮池核准，6月14日台灣大哥大股東會改選董事，管中閔依《公司法》「當然就任」。

曾銘宗質疑，如果管中閔得等到台大10月2日正式函覆才能就任獨董，難道在這4個月的法定空窗期若公司發生重大掏空，獨董要不要負責？股東可以控告獨董嗎？

顧立雄回應，除了《證交法》規定外，教育部有《教育人員任用條例》，認為如果有相關規定，就應該履行，並強調「獨董當選後，是不是要等校方核准？這是最大的爭議。」

顧立雄也說，如果管中閔沒取得台大正式同意，若去執行獨董職務，會造成董事會決議效力的問題。顧說，管中閔不該去參與董事會決議，否則對董事會決議產生疑義，「有害公司治理」。

國立大學教授 都該釐清

曾銘宗則批評，台大有多達140位教授是循此模式兼任獨董，如果按照顧立雄與教育部的說法，以後上市櫃公司可能都找不到人當獨董。

顧立雄回稱，他不擔心上市櫃公司找不到獨董，但會請證交所釐清，上市櫃公司的獨董及國立大學教授兼職過程，是否有類似狀況。

(中國時報)