新聞透視－該從權力迷思中甦醒了

2018年05月04日 04:10 中國時報 朱真楷

當一個政權開始跟知識分子對抗，往往就是敲響喪鐘的時候。此刻的蔡政府，若不再知所進退，收回對台大校長遴選的政治髒手，眼前的「拔管案」，必將成為民進黨2020年能否延續政權的關鍵轉折。

民進黨執政後，對任何掌握國家資源的職位是肉也要、湯也要、骨頭也要。但他們可能沒料到怎會在台大校長踢鐵板，鏖戰百日竟惹來愈來愈多不齒，其原因無非是拔管案充斥太多情、理、法都說不通的謬論。

先以最嚴肅的「法」來說。行政院從論文抄襲、在陸兼課打到違法兼職，如果不是烏龍爆料，就是說不出管中閔到底違了哪條法，結果依舊不管三七二十一，就是要駁回遴選結果，要台大重選。

如果說，管中閔確實違反規定，那麼台大不必等教育部出手，就該先自我除錯。問題是，當台大循體制選出符合規定的準校長後，教育部怎能因單方面認為有問題就顛覆遴選體制？

當年，陳水扁連任時爆發319槍擊案，試問有多少人不服選舉結果？但中選會能因有人質疑自導自演就不發總統聘書嗎？同樣的道理，台大校長遴選違法與否不是教育部說了算，蔡政府在沒有從法律程序推翻遴選結果的正當性前，再怎麼厭惡管中閔，都必須接受眼前的結果，這是民主基本ABC。

可笑的是，當蔡政府指控管中閔的同時，卻讓吳茂昆在違法登陸兼課、涉嫌剽竊東華大學專利的爭議中接下教育部，然後再由這種人揮刀砍管，到底是臉皮有多厚，才能做出這種矛盾至極的事？

又或者，政院說管中閔違法兼職是為貪圖千萬年薪。問題是，民進黨難道忘了，當年林全點頭接閣揆之前，不也是6家公司獨董、董事，被外界估他年領2千萬，同時，他任內力推生技，卸任後卻跑去當生技公司董座，難道這就符合利益迴避？民進黨有拿相同的尺丈量自己人嗎？

更甚者，徐國勇說管中閔不僅擔任獨董，還兼任薪酬委員、審計委員；問題是這3個職位根本是一體的，只有當獨董才能接另外2項職務，結果政院卻刻意含糊其辭，以為打烏賊戰就能製造更多犯罪證據。

或許，蔡政府真能挾執政力量拔管，但，曾統一度量衡、創立車同軌書同文的秦始皇，功績甚多，卻因焚書坑儒而遺臭萬年；民進黨若不能以史為鏡，繼續以獨裁蠻橫方式與知識分子為敵，勢必將為自己畫下一道撼動政權的裂痕。

(中國時報)