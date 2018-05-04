吳茂昆美國專利 顧的老東家承辦

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中國時報
／台北報導

教育部長吳茂昆遭爆，擅將東華大學的綬草研究成果，拿到美國申請專利。藍委賴士葆昨質詢時爆料，吳茂昆當時是透過萬國律師事務所處理，而萬國就是金管會主委顧立雄曾合夥經營的公司，質疑顧立雄有所關連。顧昨備詢時雖證實此事，但強調當時他可能已非合夥人。賴酸顧立雄昨天對媒體那麼凶，大概就是因為萬國是承辦吳茂昆專利案的事務所。

吳茂昆日前遭爆料，在擔任東華校長任內，到美國設公司並赴陸申請台灣原生蘭「綬草」萃取技術的專利，甚至沒向東華校方申請，遭質疑已涉及違反《公務人員服務法》規範的違法兼職。

顧立雄昨赴立院報告台灣大獨董遴選爭議，但賴士葆質詢突然又爆料，指吳茂昆當時的專利申請，是透過顧立雄以前擔任合夥人的「萬國律師事務所」處理，問顧立雄是否屬實？

顧立雄備詢時說，他並不清楚吳茂昆申請的時間點，但吳的案子應屬智慧財產權部門，他並不負責這個部門。

賴士葆追問，到底是不是透過萬國去申請？顧立雄則說，「我聽說好像是」，語畢則發出招牌的哈哈冷笑。

賴士葆批評，吳茂昆剽竊東華大學專利，難道萬國律師事務所都不用注意一下，覺得有錢賺就好嗎？顧立雄說，「我們事務所應該不會這樣子」，強調申請程序有一套邏輯，且吳申請的時間可能他已不是合夥人。

賴士葆則直指，顧立雄要跟民進黨團總召柯建銘一樣「概括承受啊」、「敵人的攻擊是你背上的勳章啊」！

(中國時報)

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