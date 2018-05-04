教部：拔管非行政處分 律師：那就無權不聘任

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中國時報
／台北報導

教育部上周五（4月27日）對台大校長遴選案做出駁回決議，台大和管中閔日前表示，將提出訴願，採行政救濟程序。但教育部次長林騰蛟昨在立院時卻稱「駁回台大案，不是行政處分。」對此，管中閔義務律師團律師李宜光表示，教部若認為這不是行政處分，等於承認對此案沒有權限，又何來有不聘的權利？

台大在今年初選出管中閔為新校長，人事案送至教育部後，直至上周五做出駁回決議，引爆各界不滿，認為教育部此舉干涉大學自治。

教育部駁回台大聘任管中閔當校長，究竟是不是屬於行政處分？教育部次長林騰蛟昨天說，教育部針對台大校長遴選案做出的處理「不算是一個行政處分」。立委黃國昌追問，「所以台大或管中閔都沒有行政救濟的可能性？」；林回，「我們是這樣的立場」。

李宜光表示，教育部根據大學法「核定」做出否准的決定，就是行政處分，「這不是行政處分，那他的行為到底是什麼？」行政機關對外所有的作為就是行政處分，教育部否認，在法律上完全站不住腳，不僅否認自己對該事件的權限，等於也貶低自己的地位。

李宜光並表示，是不是行政處分，不是教育部說了算，最後還要由法院認定。如果教育部堅持不是，那他就完全沒有權限做出決定。

不過，教育部「拔管」後，至今未將「拔管公文」給台大，讓台大無所適從。教育部長吳茂昆昨表示，公文還有待人事單位最後定稿，應該很快就會出來。

教育部表示，要給台大的公文，是以4月27日跨部會諮詢會議討論出來的結論為主，只是還要再更有系統地整理，內容希望台大重啟遴選校長，但相關候選人資格必須仔細檢視，以選出最好的校長。

(中國時報)

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