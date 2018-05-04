藍委圍吳茂昆 大罵「小偷部長」

立法院教育及文化與社會福利及衛生環境委員會3日聯席審查「幼兒教育及照顧法修正草案」，教育部長吳茂昆（前右二）受邀列席，國民黨立委黃昭順（後右起）、蔣乃辛（左）等人拿手板、喊「拔管接教長，吳茂昆可恥」等口號杯葛。（劉宗龍攝）

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中國時報
／台北報導

立院教育及文化委員會昨審查《幼兒教育及照顧法修正草案》，教育部長吳茂昆出席，他在會前接受媒體採訪時，10多位國民黨立委突然在他背後出現，拿著「拔管接教長，吳茂昆可恥」的牌子，並大喊「小偷部長下台」，場面混亂。

吳茂昆昨一早進到議場，依往例在主席台前接受媒體聯訪，就在他侃侃而談時，10多位國民黨立委一起衝進來，拿著「拒絕違法部長，捍衛大學自主」、「拔管接教長，吳茂昆可恥」、「拔管搞交易，英德髒兮兮」的牌子在他背後出現，並高喊口號。

國民黨立委的抗爭相當激烈，甚至將牌子放到吳茂昆眼前，遮住媒體攝影機的視線，陳學聖高喊「吳茂昆下台，校園自主」，他說，遮住吳茂昆的臉，是因為他沒有臉當教育部長。

國民黨立委賴士葆譏諷吳茂昆「剽竊小偷當部長」；另一立委林為洲則痛批吳茂昆，「在大陸兼職比管中閔多，在美國開公司剽竊東華大學專利，犯了這麼多錯，卻進行『拔管』，合理嗎？」

會議主席、民進黨立委鍾佳濱宣布開會，國民黨立委們依然拿著牌子圍在吳茂昆旁，不讓他動彈。主席只好宣布休息5分鐘，但會議重新開始時，國民黨立委還是不走，李彥秀罵吳茂昆，「小偷部長不適合坐在這裡」；陳學聖則堅持，「今天絕對不讓吳茂昆拿到麥克風」。

民進黨立委受不了，在桌上擺著「幼托安全不能等，國民黨不要擋幼照修法」的牌子，黨團總召柯建銘也到現場督軍，雙方交火熱烈。民進黨立委何欣純痛罵國民黨立委「不要干擾議事」、「不要無理杯葛」，張廖萬堅則批國民黨立委「跟義和團沒兩樣」。

一整天會議，國民黨立委都拿著牌子在吳茂昆身旁不讓他說話，改由其他教育部官員回答立委提問，就這樣審議《幼兒教育及照顧法修正草案》，相當荒謬。

(中國時報)

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