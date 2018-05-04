新聞透視－誰可以操作民調 蘇就是輸

國民黨新北市長參選人侯友宜3日來到位於北市文山區的早餐店當起快閃店長，拿起廚具煎起荷包蛋，為顧客準備早餐。 （鄭任南攝）

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中國時報
近期新北市長選情民調

前新北市副市長侯友宜4月初獲國民黨提名參選新北市長後，各家民調顯示侯友宜大幅領先蘇貞昌，民進黨祕書長洪耀福卻誣指「國民黨操作假民調」，蘇貞昌一搭一唱的稱讚「洪耀福是行家，一看就看出門道」。難道1個多月來8次民調，6次侯友宜大勝都是操弄嗎？蘇縣長，您只容許媒體歌功頌德，不容說真話嗎？

綠智庫民調 唯一不同

侯友宜在4月6日確定代表國民黨參選新北市長，隔天（7日）《蘋果日報》民調，侯以61％支持度大勝蘇的28％；同日《旺旺中時》民調，侯也以54％勝過蘇的26％。

4月10日名嘴周玉蔻在臉書上公布一份民調指稱，蘇僅小輸侯0.1％，這成為民進黨徵召蘇貞昌的關鍵，但民進黨否認；4月12日立場偏向綠營的台灣世代智庫民調，蘇以42.6％支持度逆轉小勝侯的41.7％，成為蘇唯一領先的民調。

4月13日TVBS、ETTODAY分別發布的民調數字，侯友宜也分別以40％、46.4％支持率，勝過蘇貞昌的32％、22.7％。

民進黨在4月25日徵召蘇貞昌參選新北市長後，蘇的聲勢並未因此看漲，與侯友宜之間的差距仍未縮小。

做賊喊抓賊 自欺欺人

《旺旺中時》5月1發布的民調結果，侯友宜支持率50.6％，蘇貞昌則是27.1％，兩者差距達23.5％；另在新北市議員的藍綠支持度上，國民黨有38.6％、民進黨19.7％，其他政黨的支持度都低於4％，蘇貞昌參選後「母雞帶小雞」預期效應也未出現。

同日的《聯合報》民調也指出，侯支持率45％，但蘇只有26％，兩者差距19％。

1個多月來，8次不同民調有6次顯示「蘇貞昌民調大幅落後侯友宜」，只有綠營智庫的民調自稱五五波，足以證明，「民進黨才是操弄民調的元凶，根本就是做賊喊抓賊！」

從欺騙神明到欺騙選民，蘇縣長，您究竟還要自欺欺人至何時？

(中國時報)

拱蘇貞昌出奧步 綠搞假還嚷嚷

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