拱蘇貞昌出奧步 綠搞假還嚷嚷

2018年05月04日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

旺旺中時民調顯示侯友宜大贏蘇貞昌23.5個百分點，同時間也有其他媒體進行民調顯示類似的趨勢，結果引發民進黨祕書長洪耀福批評是做假民調。前新北市副發言人、新北市議員參選人葉元之反酸民進黨才是假民調鼻祖，而洪耀福頻頻關切侯友宜，是因為「是不是很怕侯友宜？」

國民黨組發會主委李哲華表示，這些民調都是媒體做出來的，他也自嘲「以國民黨現在的能力，有可能操作媒體作假民調嗎？」李哲華說，他可以理解洪耀福講這種話，是為了說服當初反對蘇貞昌代替游錫堃參選的那些民進黨員，說服大家讓蘇參選，結果所謂「最強人選」還是輸侯友宜二十幾趴，但這也證實，當時他們為了拱蘇而做的那個民調，才是真正的假民調。

葉元之說，最會搞假民調跟選舉奧步的就是民進黨，而且當時國民黨初選3家民調公司都顯示侯友宜贏蘇貞昌近20個百分點的差距，反而是親綠智庫台灣世代智庫基金會發布民調指出侯友宜輸蘇貞昌0.9個百分點，明顯與各家民調的趨勢形成極大落差，「這才是假民調吧？」

葉元之認為，民進黨當時發那個「假民調」，還有後來洪耀福到處說曾有「近侯人士」拜託他不要派蘇貞昌出來選的謠言，其實都是為了安撫基層，因為民進黨基層希望黨中央提名游錫堃，而高層屬意蘇貞昌，所以才以此營造蘇貞昌很強的假象，讓黨中央有提名蘇的正當性，大家都看得很清楚。

葉元之也說，洪耀福感覺好像很關注侯友宜，侯友宜還沒說要參選，就在講些有的沒的，說什麼要跟朱立倫切割或是「人在曹營心在漢」之類的，懷疑洪耀福其實很怕侯友宜。

葉元之也奉勸洪耀福管好自己民進黨的事就好，自己都搞不定台北市選舉了。此外也不要選舉到才把目光轉向新北，新北市是前瞻計畫的「零元俱樂部」，新北市的人均統籌分配款也是六都墊底，這都需要民進黨執政的行政院關注才行，但這些事如果沒有選舉，民進黨好像都不在意。

(中國時報)