高中同學當顧問 柯被酸找嘸人

2018年05月04日 04:10 中國時報 張潼 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲去年底將心腹蔡璧如調離市長室主任一職，希望另覓處事「比較圓融」的人打理府外關係。據了解，柯近日找上高中同學李文宗和舊識劉漢如入府，分別擔任市長室主任和隨行機要祕書；其中，李來自科技業，是「大老闆等級」，劉據傳為藥廠出身。外界分析，柯找來有人脈和資源的舊識擔任幕僚，象徵選舉團隊逐步成形。

蔡璧如從台大醫院時期就跟隨柯文哲，後來也一起進入北市府，雖頭銜是12職等市府顧問，但市府團隊都稱她為市長室主任。不過，蔡璧如爭議多，經常遭議員質疑是「地下市長」，不但干政，還內鬥與她不合的局處長。柯在去年底「拔掉」蔡璧如的市長室主任職位，讓她專責處理府內事務，對外關係的經營和非公開行程安排，另外找人來接手。

據了解，柯文哲已延攬2名舊識進入市府，5月份到職，市府發言人劉奕霆證實，李文宗擔任市府顧問，與蔡碧如相同；劉漢如還不算正式到職，僅先入府熟悉業務。至於外傳蔡璧如借調期滿，加上有幕僚加入團隊，可能歸建台大醫院，劉奕霆表示，沒聽說此事。

將接手府外關係事務的李文宗與柯是高中同學兼好友，在商界頗負盛名；劉漢如則出身藥廠，這周已開始跟著柯跑行程。記者昨在柯的行程中也發現她的身影，但詢問她工作內容，她僅說，就是跟著市長的隨行機要。

對於這番人事布局，民進黨議員何志偉表示，李文宗很受柯文哲信賴，他曾與李接觸過，印象不差，待人處事很柔軟，對柯團隊對外的公關應有助益。此外，現在柯都找熟悉的人加入團隊，顯見選戰策略與團隊慢慢到位。

國民黨議員秦慧珠則認為，新成員的背景顯示柯目前很難找到人才幫忙，只好從朋友或是可信任的人幫忙，避免備戰期間再陷入人事紛爭。

(中國時報)