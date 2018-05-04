林佳龍選情吃緊 蔡助攻拉抬

台中市災害防救演習暨花博應變演練3日舉行，蔡英文總統（左）親臨現場督導演練過程，席間與台中市長林佳龍（右）交換意見。（黃國峰攝）

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中國時報
／綜合報導

歷經卡管、年改爭議，不僅對蔡政府造成衝擊，這把火也燒到地方選情，蔡英文總統昨南下台中為花博和社會住宅宣導，被外界解讀為蔡替選情告急的台中市長林佳龍拉抬聲勢，不過，黨政人士昨天表示，林佳龍選情仍穩，但部分區域支持度確實有往下掉，林佳龍任內有很多政績，拚連任是和自己比賽。

蔡英文昨天上午出席台中市災害防救演習暨世界花卉博覽會緊急應變演練，下午也訪視台中豐原「共好社會住宅」，全力拉抬林佳龍。針對台中市長年底選情，黨政人士表示，根據黨內定期的選情評估，林佳龍目前狀況「還算穩」，但國民黨台中市長參選人盧秀燕跑得勤，讓林在部分區域支持度有些下滑。

國民黨台中市黨部主委陳明振表示，目前派系陣營整合順利，重量級輔選大將陸續在各活動中現身力挺，盧秀燕也很認真的跑基層，勤走一定有效，加上主軸訴求空氣、陽光、水，贏得市民共鳴，至於林佳龍3年半的施政無感，空品不好，老人健保補助也喊停，現在中央執政不佳拖垮地方，國民黨有信心綠地變藍天。

不過，民進黨台中市黨部主委何明杰對蔡英文總統、行政院長賴清德頻到台中視察，不認為是為了助選，強調總統和閣揆本來就會關心地方下鄉，林佳龍拚連任是和自己比賽，市民看的是政績、建設和經濟改善。

(中國時報)

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