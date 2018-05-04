民進黨宜蘭選前換將 陳金德：可能性不大

2018年05月04日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

代表綠營角逐年底宜蘭縣長選舉的立委陳歐珀，3日下午前往宜蘭縣長官邸，拜會代理縣長陳金德後成功「破冰」，陳金德當場允諾將全力支持陳歐珀力拚勝選，至於陳歐珀民調持續落後，是否有可能換人，他說，「可能性不大」；陳歐珀也表示，透過這次登門請益，大家把話都說出來，心裡自然舒暢一些，將會透過彼此合作來打贏年底縣長選戰。

這場「雙陳會」與會人員還包括民進黨宜蘭縣黨部主委林進財、議長陳文昌、民進黨團總召劉添梧、縣議員邱嘉進、宜蘭市長江聰淵及雙方幕僚共11人，眾人談了約1個半小時，會後2人分別接受訪問。

陳歐珀表示，會談氣氛愉快也談了很多，陳金德當場允諾會全力支持打贏年底選戰，自己則會繼續努力；此外，年底是五合一選舉，除了縣長，縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村、里長選舉都很重要，因此，將會以協調方式來產生下一任縣黨部主委及全國黨代表，力求黨內團結。

陳金德說，對民進黨而言，不管是對民主價值的堅持、公共工程的品質及施政內容上，過去的宜蘭縣長都保持很好的傳統，也因此對民進黨而言，宜蘭有「輸不起的壓力」，只有團結才能尋求勝選，會中大家也確認將團結一致支持黨提名的參選人陳歐珀。

對於媒體進一步詢問，如果民調持續落後，是否有可能換人參選，陳金德則回答說，「可能性不大」。

(中國時報)