組改完工 環資部天下第一部

2018年05月04日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

行政院會昨通過經濟及能源部、交通及建設部、農業部、環境資源部、內政部等5機關，包含未來原能會轉換的「核能安全委員會」等43項組織法修正案。環資部由環保署吸納林務局、水利署，成為5署1局1所架構，變革最大。人事行政總處人事長施能傑說，環資部等於是新設部會，組改通過後將完成最後一塊拼圖。

新設觀光署 水利署業務分二

施能傑說，這次組織調整重點，內政部除原先架構外，營建署轉化為「國土管理署」，另有「國家公園署」，經濟及能源部幾乎是原經濟部相關機關進行調整；交通及建設部未來會有「觀光署」，其餘架構與現有機制相當；農業部新設「農村及農田水利署」、「農民服務及農業金融署」，以及「農業科技園區管理中心」。

至於水利署業務一分為二，施能傑說，水利署業務中，水源開發整治等較大部分會留在經濟及能源部、小部分與水資源保護業務劃歸環資部。

行政院組織法2010年2月3日修正公布，行政院設14部、8會、3獨立機關、1行、1院及2總處，由37個部會精簡為29個機關，並已自2012年1月1日開始施行。截至目前為止，已完成23個部會組織法案立法，而陸委會組織法目前已送立法院審議。這次行政院重行檢討，將內政部、交通部改制的交通及建設部、經濟部改制的經濟及能源部、環保署重組為環境資源部、農委會升格為農業部等5個部會及所屬合計共43項組織法案一併送立法院審議。

5署1局1所 業管龐大

組改後，環資部被稱為「天下第一大部」，但環保署長李應元說，環資部不會是最大部會，包括人員、預算都遠輸於國防部、內政部、教育部跟交通部，而且「輸得很遠」。但改組後的環境資源部是這次組改變動幅度最大的部分，不但將交通部中央氣象局納入成為「中央氣象署」；還承接經濟部水利署部分業局成立「水資源保育署」；並與經濟部及農委會部分業務合併為「水土保持及地質礦產署」；新設「森林及自然保育署」、成立「毒物及化學物質署」，另有「環境管理局」及「生物多樣性及森林保育研究所」，業管範圍龐大。

對於先前爭議的林業試驗所部分業務劃歸環資部，這次組改後農業部還留著林業試驗所名稱，農委會副主委陳吉仲說，未來農業部有「林產司」，保留林業試驗所名稱，是因為林業生產、公私有林的經營輔導，還留在農業部，因此需要林業試驗所，但原先「林業試驗所」有關集水區、保育有關的都移撥到環資部，所以環資部未來設有「生物多樣性及林林保育研究所」，就是承接相關業務。

(中國時報)