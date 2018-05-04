國家公園未納入 環團批一大敗筆

2018年05月04日 04:10 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

太魯閣國家公園也是熱門景點，圖為官方臉書分享彩虹橫跨峽谷的照片，引起上千網友按讚！（本報資料照片）

行政院院會通過組改案，環保署升格環資部，納入農委會林務局、交通部氣象局等單位，轄下劃分出5署1局1所，職掌範圍之大，讓外界指為「天下第一大部」。但環團批評，國家公園9成6土地是林務局負責的國有林地，此次竟沒併入環資部，成了組改一大敗筆，此外，水利署續留經濟部，也顯然為了服務工業界。

依現行規畫，氣象局升格為氣象署納入環資部；林務局大部分業務移入環資部後，設置森林及自然保育署、生物多樣性及森林保育研究所2單位，林業部分則升格為林業司續留農業部。

水利署多數水權業務仍留在經濟部，僅溫泉、地層下陷、水庫集水區水資源保育業務，和內政部營建署下水道工程一同併入環資部的水資源保育署；經濟部礦務局和中央地質調查所、農委會水保局合併成環資部的水土保持及地質礦產署；至於先前一度討論要納入環資部的國家公園，最後仍留在內政部營建署。

台灣媽祖魚保育聯盟理事長陳秉亨表示，國家公園的工作性質是保育、推廣、研究、遊憩，和林務局相當雷同，卻沒有整合，可能導致未來內政部、環資部的業務重疊。

地球公民基金會執行長李根政亦批評，國家公園未併入環資部，堪稱此次組改中相當大的敗筆，亦無達到組織改造進行業務整合以提升效能的主旨。

此外，李根政說，林試所留農業部，但主要業務仍是生態研究與保育，這是組改亂了套，沒有討論清楚，政府應該評估我國對自然資源管理的想像是什麼，並非挪到環資部以後，環境資源就不能使用，而是從開發走向保育管理。

至於經濟部把水權留下，僅將棘手的溫泉、地層下陷等問題劃入環資部，李根政認為，此舉說穿了就是經濟部想掌握水資源調控的權力，整個經濟部都把水利署當工具使用，服務工業界的用水需求，而非從保育管理的角度思考。

(中國時報)