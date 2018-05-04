挺軍公教警消 國民黨發起釋憲連署

2018年05月04日 04:10 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨高雄市黨部及議會黨團3日發起「聲援軍公教警消，聲請釋憲連署簽名活動」，7日起在各議員服務處、參選人服務處及黨部受理連署。主委韓國瑜也針對拔管事件評論：「一群聰明人在做糊塗事」，認為應尊重大學自治，讓學術歸學術、政治歸政治。

出席連署活動中華民國全國公務人員協會理事長李來希形容連署釋憲「是翻盤的開始」，高分貝質疑，如年改真的如蔡英文所言沒有違憲，為何不敢主動申請釋憲。李來希還說，國民黨立委因僅有34席，少了親民黨及無黨籍立委而無法完成連署，所以才會走上今天的草根釋憲連署。他說，國民黨主席吳敦義已答應會要求黨籍立委支持連署案。

市黨部主委韓國瑜為軍公教警消抱屈，指他們可以有其更好的人生選項，卻因為相信政府選擇安定而放棄其他機會，如今卻遭此對待，有人每天靠安眠葯才能入眠，令人不捨。

國民黨團總召許崑源痛批，百姓沒飯吃，蔡英文卻裝聾作啞。他說，民進黨不倒，高雄經濟不會好，呼籲選民用選票教訓民進黨。市黨部與市議會黨團未來將為退休公教警消同仁說明各項行政救濟的途徑及注意事項，並會安排志工為退休人員提供相關服務。除進行申請釋憲連署簽名外，六月起將提供訴願書及覆審書參考範例。

韓國瑜受訪如何看待「拔管」案，他認為「一群聰明人在做糊塗事」，並反問如果是國民黨執政，顧立雄、陳師孟當選台大校長，而國民黨不讓他們上任，民進黨會怎麼做？

(中國時報)