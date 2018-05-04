扁獲中監同意 參加募款餐會

友善列印
中國時報
／台中報導

保外就醫的前總統陳水扁申請參加凱達格蘭基金會募款餐會，台中監獄副典獄長李進國3日晚間表示，醫療團隊評估，餐會中有陳前總統故友與會，參加有助病情改善，同意陳在「不上台」、「不演講」、「不談及政治」及「不接受媒體採訪」等「4不」原則前提下出席，但不得主持藝術品拍賣活動。

凱達格蘭基金會將於5月4日晚上舉辦募款餐會，陳水扁日前向中監申請參加，並提及要主持藝術品義賣拍賣活動。李進國昨表示，根據高雄長庚醫院醫療小組評估，募款餐會中有很多陳前總統舊友參加，陳前總統出席有助改善病情。

李進國說，中監基於尊重醫療小組的醫療評估安排，同意陳水扁在「4不」原則前提下出席，包括「不上台」、「不演講」（也不得以錄影等影音播放方式）、「不談及政治」及「不接受媒體採訪」。但考量陳前總統的病況，不宜主持與醫療無關活動，以避免違反相關規定，並導致外界批評議論。

陳水扁在2017年5月19日參加凱達格蘭基金會募款餐會過程，曾發生安全維護不足事件，並在台北休息1晚，才返回高雄住居所。

李進國指出，陳前總統指稱因當時受到驚嚇才在台北休息1晚，陳前總統近日在社群網站指稱傳聞有特定對象將前往餐會鬧場，因可能造成安全疑慮，希望陳前總統除遵守相關規定外，能協調主辦單位確實維護活動的安全及秩序，避免再有影響安全情事發生，並要求活動結束後，立即返回高雄住居所。

陳水扁保外就醫展延即將到5月4日截止，並已提出申請延展。李進國表示，目前審核中，尚未有結論。

(中國時報)

挺軍公教警消 國民黨發起釋憲連… 軍改影響人數變變變 藍委批退輔…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。