軍改影響人數變變變 藍委批退輔會

2018年05月04日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

立法院外交及國防委員會昨天召開第三次軍人年改公聽會，國民黨立委江啟臣質疑退輔會所估計受軍改影響的退役軍人人數變來變去，不到1個月就增加了6533人，如何說服民眾？退輔會退除給付處長王德本解釋，數字變化是因為每個月發俸人數都在變化。

江啟臣指出，根據退輔會4月11日提交給立院的報告，受年改而影響退俸人數是5萬6442人，但是現在退輔會網站上受影響人數卻變成6萬2975人？王德本解釋，5萬6442人是3月的數字，6萬2975人則是最新數字。

江啟臣也說，公聽會開了第三場，均未看見執政黨立委，不管是要支持執政院版硬闖，還是另外提版本，執政黨立委都應該要出席，聽取更多不同聲音。他又質疑，6月中法律通過，7月1日後就要上路，「時間來得及嗎？銓敘部重新核算每一個人的退俸要多久？」

國民黨立委賴士葆則表示，民進黨打定主意開快車，下周一早上公聽會結束後，下午旋即進行答詢，下周三、四其中一天就要讓軍改案出委。

辜公亮文教基金會董事會執行秘書田鑫泉一開始氣憤表示，審查軍人年改草案時，要有排他性，沒有服過兵役的立委要自動迴避。他質疑，沒服過兵役的立委憑甚麼審查？憑甚麼對軍人說三道四？「沒有服過兵役、沒有當過軍人的立委，不配審這個法案，你們不配」。不過，田鑫泉在第二輪發言表示，針對沒有服過兵役的委員發言部分，他忘了主席（呂玉玲）是女性委員，有點口誤，要特別道歉。

磐安同心會秘書長郭克勇表示，海外有我們的情報人員正在受刑，如果畢生為國效忠的情報人員知道砍退休俸如此狠毒，他們做何感想？在非我們國家的司法權管轄地方還能依舊效忠？

他進一步指出，如果修訂退撫法案時，忽略情報機關軍文併用的事實，造成軍文職退休人員同工不同酬的現象，會嚴重影響機關的效能，對國家安全造成極大傷害。執政者應考量情報機關工作特殊性，以及國家長遠利益，將退休軍文人員單獨處理的必要性納入修法。

(中國時報)