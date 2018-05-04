美再砍中興華為 陸拒買大豆

2018年05月04日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易風雲詭譎。雙方就貿易摩擦展開談判同時，不忘向對方使出下馬威及殺手鐧等招數。美方傳出將對中興和華為大陸電信和手機設備製造商祭出新限制。北京不甘示弱，頻頻放出不再向美方採購大豆的消息，讓美國總統川普在農業州的票倉遭到突擊。

美扣住陸科技通訊命脈

《華爾街日報》中文網3日報導，據知情人士透露，出於對國家安全的擔憂，川普政府正考慮採取行政舉措，限制華為與中興等部分大陸公司在美國市場銷售電信設備。此舉將導致陸美在科技和電信領域的衝突顯著升級。

另外，美國國防部官員也表示，他們正採取行動，要求全球美軍基地內的商店停售華為與中興製造的手機。報導稱，美國官員擔憂北京可能命令大陸企業更改其製造產品軟體，以便在美從事間諜或破壞通信網路。華為與中興已表示這種情況絕不會發生。

先前中興已遭美方禁售零組件7年，華為也正面臨調查。如今川普政府又進一步強化對兩家公司的打壓力道，顯示最近美方的諸多動作劍指大陸政府的「中國製造2025」本土高科技發展計畫，中興與華為是該計畫領軍企業。

基地商店內停售陸手機

與此同時，全球最大油籽加工商邦吉公司（Bunge）的執行長施羅德（Soren Schroder）2日表示，上個月大陸宣布要對美國大豆加徵25％報復關稅，雖然未公告實施日期，但美對大陸的大豆出口已陷入停頓，巴西和加拿大等國則擴大對大陸的大豆出口。

美輸陸大豆已陷入停頓

大陸為美國大豆的第一大出口市場，去年出口額達120億美元。但以現價每公噸約420美元估算，意味著每出口一公噸大豆，關稅就可能超過100美元。施羅德說：「無人願冒險將美國大豆運往中國，因為一夜之間就可能多出100萬美元的成本。」

大陸3月自美進口大豆310萬噸，年減27％，而從巴西進口的大豆上升至233萬噸，年增逾30％。讓美國以農業為主的州遭到打擊，而這些州正是川普的票倉。

另據澎湃新聞報導，大陸黑龍江、吉林省將擴大大豆種植面積，顯示陸方準備打持久戰。

(中國時報)