美7大金剛鬧意見 談判成效受疑

2018年05月04日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國貿易代表團昨抵達北京與陸方展開談判。美國總統川普在推特上發文稱：「我們強大的財經團隊正在中國，試圖透過協商取得公平的貿易競爭環境。」他還表示，期待不久的將來與大陸國家主席習近平會面，並強調兩人會一直保持良好關係。

《紐約時報》報導，美方派出6名經貿官員（團隊共7人），將以強硬態度告訴北京需改變貿易做法，但代表團內部對於美方應要求陸方做出什麼樣讓步，或如何讓陸方就範，意見分歧，不禁令人懷疑這次對話的成效，以及談判是否能阻止美陸爆發更嚴重的衝突。

目前美方代表團一致認為，對陸方的貿易行為無法接受，華府現在掌握主控權。代表團成員之一、長期批評大陸的白宮國家貿易委員會主任納瓦羅說：「在北京討論，由華府做決定」。

和納瓦羅一樣，美國貿易代表萊蒂澤主張強硬對陸，在代表團中屬於鷹派。納瓦羅和萊蒂澤關注大陸的貿易數十年，堅持陸方必須做出更大改變，為美國企業提供公平競爭環境。他們顯然也願意執行川普所揚言的懲罰性關稅，認為如果關稅是加強施壓的必要手段，即使會造成美國企業和勞工的痛苦，也應在所不惜。

不過，代表團其他成員美國財長穆欽和白宮國家經濟委員會主任庫德洛，似更傾向於與陸方達成協議，實現總統的目標─縮小雙方貿易差距，進而避免貿易戰升高。代表團中還有商務部長羅斯，他以前贊成與陸方達成協議。此外隨行的有經驗豐富的白宮國經委副主任艾森斯坦，及美國駐北京大使布蘭斯塔德。

卡內基研究所的中國問題研究學者黃育川說，這是一個「意識形態混雜的團隊」，對於困擾美陸關係的真正問題，抱持不同觀點。高盛經濟學家菲利普斯指出，談判成功機率不高，因為美方提出的─智財權、技術轉移，尤其是《中國製造2025》戰略—不是能夠迅速解決的技術性貿易問題。

(中國時報)