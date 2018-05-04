過渡方案先行 金融最可能開放

2018年05月04日 04:10 中國時報 陳政錄 ／台北─上海綜合報導 李文輝、／台北─上海綜合報導

美國財政部長穆欽以美國總統川普特使身分，3日率鷹鴿兩派並舉的7人貿易代表團抵陸，與大陸副總理劉鶴領軍的智囊團，展開為期2天磋商。學者預測，兩國或將先就金融開放、短期縮減貿易赤字、智慧財產權保護等較有可能形成共識領域，做成過渡性方案，達成階段性協議。

上海東方證券首席經濟學家邵宇分析，預料搬上檯面議題，包括大幅降低陸美貿易逆差、擴大互聯網服務和金融等領域開放、禁止對企業補貼、防堵陸資透過併購獲取關鍵技術等多項要求。其中若涉及抑制大陸技術創新，陸方將很難讓步。

復旦大學經濟學院教授沈國兵認為，美方會著手於期待陸方擴大金融開放、加強智財權保護。陸方將要求美放寬出口管制、調整對陸貿易政策，且調整貨幣政策時要考慮美元作為國際貨幣給新興市場帶來的貨幣壓力，及針對個別企業如中興制裁應進行政府宏觀層面磋商等訴求，將是雙方有望達成共識的階段性項目。

上海對外經貿大學國際經貿學院院長黃建忠表示，陸美應以過渡性方案形式，達成4方面協議：一、2年或一定期限內縮減兩國1000億美元貿易逆差；二、3到5年內開放更多金融服務業相關措施。三、大陸補貼高科技行業問題；四、美方301調查針對大陸「以市場換技術」，存在強制技術轉移問題。

(中國時報)