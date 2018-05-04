過渡方案先行 金融最可能開放

友善列印
中國時報
李文輝、／台北─上海綜合報導

美國財政部長穆欽以美國總統川普特使身分，3日率鷹鴿兩派並舉的7人貿易代表團抵陸，與大陸副總理劉鶴領軍的智囊團，展開為期2天磋商。學者預測，兩國或將先就金融開放、短期縮減貿易赤字、智慧財產權保護等較有可能形成共識領域，做成過渡性方案，達成階段性協議。

上海東方證券首席經濟學家邵宇分析，預料搬上檯面議題，包括大幅降低陸美貿易逆差、擴大互聯網服務和金融等領域開放、禁止對企業補貼、防堵陸資透過併購獲取關鍵技術等多項要求。其中若涉及抑制大陸技術創新，陸方將很難讓步。

復旦大學經濟學院教授沈國兵認為，美方會著手於期待陸方擴大金融開放、加強智財權保護。陸方將要求美放寬出口管制、調整對陸貿易政策，且調整貨幣政策時要考慮美元作為國際貨幣給新興市場帶來的貨幣壓力，及針對個別企業如中興制裁應進行政府宏觀層面磋商等訴求，將是雙方有望達成共識的階段性項目。

上海對外經貿大學國際經貿學院院長黃建忠表示，陸美應以過渡性方案形式，達成4方面協議：一、2年或一定期限內縮減兩國1000億美元貿易逆差；二、3到5年內開放更多金融服務業相關措施。三、大陸補貼高科技行業問題；四、美方301調查針對大陸「以市場換技術」，存在強制技術轉移問題。

(中國時報)

談判老手王岐山 中方靈魂人物 金正恩會王毅 稱許對半島和平貢…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。