金正恩會王毅 稱許對半島和平貢獻

2018年05月04日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓領導人金正恩昨在平壤會見來訪的大陸國務委員兼外交部長王毅。金正恩稱許北京為朝鮮半島和平做出的貢獻，願與大陸加強戰略溝通；王毅則回應，大陸支持半島終止戰爭狀態及北韓戰略重心轉向經濟。在與北韓外長李勇浩會晤時，王毅更拋出「5個全力支持」，表達力挺之意。

另據日本電視台報導，日本首相安倍晉三將在4日與大陸國家主席習近平舉行電話會談，商討有關要求北韓採取無核化的具體行動及對北韓維持施壓等內容。兩位領袖舉行電話會談乃極為罕見的特例。

王毅2日會見李勇浩，昨更與金正恩進行會晤；這場陸朝「交心」的會晤，王毅在表明全力支持北韓經濟改革後，也換得金正恩表態願與陸方保持戰略溝通。這也預示大陸將在未來四方會談扮演關鍵角色。

王毅會見金正恩時指出，大陸支持半島終止戰爭狀態、實現停和機制轉換，「支援北韓戰略重心轉向經濟建設」，支持北韓在推進無核化進程中解決自身正當安全關切；願同北韓保持溝通、加強協調。

金正恩表明，北韓高度評價陸方為朝鮮半島和平穩定所作出的積極貢獻，願與之加強戰略溝通。北韓也願通過恢復對話，建立互信，探討消除威脅半島和平的根源。

而王毅2日會見李勇浩時則拋出「5個全力支持」。王毅強調，大陸全力支持北韓走出符合國情的發展道路；全力支持北韓進行經濟建設；全力支持北韓無核化目標；全力支持解決北韓正當合理安全關切；全力支持半島北南關係改善。

(中國時報)