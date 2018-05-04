麗寶捐八爪魚 強化公共安全

台中市災害防救演習暨2018台中世界花卉博覽會緊急應變演練3日在麗寶樂園舉行，麗寶樂園特捐贈「八爪魚」重型救援器材。（黃國峰攝）

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中國時報
／台中報導

2018世界花博將於年底盛大登場，台中市政府3日在麗寶樂園舉行緊急應變演練，麗寶樂園特捐贈「八爪魚」重型救援器材，將大幅提升救援效率與安全。蔡英文總統強調，花博是國家大事，行政院各部會動起來，尤其軍警消務必要全力支援台中，強化公共安全。

緊急應變演練 小英視察

「107年災害防救演習暨2018台中世界花卉博覽會緊急應變演練」在麗寶樂園停車場舉行，蔡英文到場，市長林佳龍擔任指揮官，國策顧問、麗寶集團董事長吳寶田等共同出席，並頒發土石流防災專員資深貢獻獎及授旗。

為因應花博湧入的大量車潮及人潮，麗寶樂園特別捐贈價值300萬元「八爪魚」重型救援器材，由執行副總朱康震代表捐贈，台中市消防局長蕭煥章致贈感謝狀。麗寶樂園表示，這批重型救援器材裝備，是救災裝備中的高科技設備，對救災人員及待救對象，都能大幅提升安全及節省搜救時間。

蕭煥章指出，這套「八爪魚」救援利器是台中唯一能撐起70噸大型貨櫃及火車等重物，救援不能只光靠人力，透過高科技設備，才能發揮救援最大功效，該套設備將配置在特搜大隊，並於5月下旬派員前往葡萄牙接受種子教官訓練。

消防局表示，花博緊急應變演練分5階段、23個狀況進行，模擬展出期間發生園區植物及生物疫情應變、接駁公車人質挾持等情境，共1134人次參演、出動各式車輛153車次、搜救犬4隻、偵爆犬2隻、空拍機6台、直升機3架次，規模盛大、過程逼真。

各部會動起來 支援花博

蔡總統表示，台中花博是國家必須投入的盛會，行政院各部會要全力支援台中市府，強化災防危機管理，台灣必須隨時因應極端氣候挑戰，不論風災、震災或土石流等自然災害，從每次挑戰中累積救災經驗並傳承下去。

(中國時報)

小檔案：地政三法 新聞辭典－八爪魚有擋頭 火車頭…

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