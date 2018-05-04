花旗、PChome聯名卡 網購更好刷

2018年05月04日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

網購「卡」戰開打！花旗銀行與PChome聯手推出「花旗PChome Prime聯名卡」，喊出在PChome線上購物全站消費最高6％回饋，還提供國內一般消費0.5％、海外消費1.5％回饋，無論線上通路、實體通路，國內消費或海外消費都好刷，要讓網購族刷不停。

花旗銀行董事長莫兆鴻形容，這是兩大品牌及消費者的「三贏」，很開心能深化與PChome長達10年的夥伴關係，希望以信用卡領導品牌、業界第一的高活卡率優勢，與擁有廣大優質會員的PChome攜手，打造符合消費者期望的用卡體驗，發揮雙方合作綜效。

根據花旗觀察，過去3年間（2014年至2017年），線上消費在各項指標中皆顯著成長，與PChome線上購物高達85％的會員，都選擇以信用卡支付的消費模式吻合，反映出網路電商於全球蓬勃發展，在台成長趨勢銳不可擋。

看好此趨勢，雙強打出在「PChome線上購物」全站消費，無論一般消費或分期消費，皆可獲得2％聯名紅利點數以及2％PChome的P幣回饋，6月底前天天加碼2％，年底前每周四同樣加碼2％，等於最高6％回饋，稱霸業界。

除在PChome店內消費，花旗也擴大店外消費優惠，國內一般消費可享0.5％回饋，包括悠遊卡自動加值，海外消費則是1.5％，等於海外刷卡手續費免了，無論線上通路、實體通路，國內消費或海外消費都「好刷」。

至於點數用途，除了折抵PChome訂單，還可於王品、威秀、雄獅、可樂旅遊等通路折抵，亦可直接折抵花旗卡帳單或哩程酬賓計畫，兌換通路多元，且持卡期間終身有效。

網家董事長詹宏志透露，與花旗合作的「花旗PChome Prime聯名卡」只是第一步，會員不只可獨享更多優惠，未來以PChome線上購物超過500萬的商品和1000萬的會員優勢，同步結合雙方手上的線上、線下消費行為交叉分析數據，創造更多專屬服務與禮遇。

(中國時報)