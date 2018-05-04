小米申請在港上市 吸金千億美元

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中國時報
／綜合報導

大陸知名手機廠商小米科技昨（3）日正式向港交所提交IPO（首次公開募股）申請書，小米將成為港交所實施「同股不同權」新規下的首例上市股，並可望成為2014年以來全球最大IPO。市場認為，小米本次IPO市值可望突破1000億美元。

根據公開說明書的資料，小米近3年的營收額依次為2015年668億元人民幣（下同）、2016年為684億元、2017年1146億元。盈餘與虧損方面，2015年小米淨損76.3億元，2016年稅後盈餘4.9億元，2017年淨損438.9億元。

另一方面，包括港交所在內的分析人士指出，小米最快可在6月獲批上市，但小米赴港上市只是第一步，預料接下來小米將很快在中國大陸上市，成為首批利用CDR（中國存託憑證）回歸A股的大陸企業之一。

小米創辦人兼CEO雷軍昨日在招股書草擬本中的公開信上強調，小米有勇氣、有決心推動一場深刻的商業效率革命，永遠堅持硬體綜合淨利率不超過5％。

第一財經網報導，港交所在錯過4年前大陸電商巨頭阿里巴巴的IPO之後，不願重蹈覆轍，再錯失今年全球最大科技類創業企業小米的IPO。4月30日，港交所新制定的「新興及創新產業公司上市制度諮詢總結」正式生效，被視為港交所25年最大變革。

(中國時報)

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