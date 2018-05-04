房市520衝刺 代銷推案飆千億

2018年05月04日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

房市升溫，建商搶推案，甲山林、海悅、創意家、新聯陽等四大代銷推案近千億。產品從一般中小坪數的大樓案，擴及中價別墅。許久未到高雄推案的甲山林則在520檔一口氣推出2案潛銷，甲山林總經理張境在說，各案場來人量多較去年同期增加約2至3成。

520檔江翠北側、央北重劃區、土城暫緩發展區推案一波波，競爭激烈，海悅總經理王俊傑表示，520檔海悅在上述重劃區都有重案推出，推案總量將近300億。由於新推個案價格平實，加上民眾需求在，這三處一級戰區胃納量不是問題，旗下包括國美「中央新村」與「國美江翠案」、「日月光」買氣都有不錯的表現。

新北重劃區強強滾

甲山林在520檔共推出6大案總銷高達375億，位於新北有總銷破百億、達150億「海上皇宮」、70億「金城舞2-都心花園」、80億「天墅」及15億的「仁仁愛」，以及高雄總銷35億的「時尚帝寶」與25億「文華帝寶」。

張境在指出，市況轉佳，自住客除首購外，不少換屋族出手購屋，加上之前數次地震，也震出了別墅商機，市場務實、低總價別墅案快速成長。

地震震出別墅商機

主戰場放在北市的創意家，僅台北市就有「吉美大安花園」、「台大華」等6案推出，加計新北案，總推案額逾200億。新聯陽總經理林徹人說，未來推案重心放在6至8月，520過後除土城「東瑩吉光」等約50億案量潛銷中， 6月則有總銷20億的石牌案登場。

台中豪宅詢問度高

台中房市熱度也持續延燒！據了解，第2季起包括忠泰、雙橡園、遠雄、大毅、櫻花等品牌建商新案都已開始醞釀進場。

忠泰豪宅預售新案「老佛爺」基地面積約1931坪，坐落於台灣大道與科博館綠園道第一排角地，全棟由時尚巨擘香奈兒Chanel的掌門人卡爾拉格斐操刀設計，總銷上看百億元，尚未進場詢問度就相當高，預計今年5、6月正式進場。

雙橡園開發近日在宣布單元二「1812」案於去年底開工前就迅速完銷，創下高達95％的老客戶回購率同時，也表示位於市政南一路、北單元二市政特區新案即將進場，日前基地現場圍籬一上去，就已經接獲不少詢問電話。

(中國時報)