興富發 北中南5案齊發

2018年05月04日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

上市建商營收王興富發，在520檔期加緊腳步推案，住宅、商辦兩路並進，北、中、南共有5大案推出，產品多元，涵蓋首購、豪宅、別墅與商辦。連久未有新商辦推出的高雄，興富發也看準其市場需求殷切，更推出「高雄CBD」商辦案。

興富發發言人廖昭雄指出，自住客當道，邁入總價市場，建商推案多強調就區域特性，設計總價帶民眾接受度高的產品，強調設施實用。

興富發未來5年、計有高達1655.31億元營收，將隨其陸續交屋而入帳，營收將持續挑戰歷年高峰，但其新推案腳步絲毫未見停歇。520檔一口氣便推出5大案，「興富發大」、「台中帝寶」、「樹禾院」、「文化潤隆」與商辦案「高雄CBD」。

由於位於江翠北側的「大美」推出未久即銷售8成，興富發乘勝追擊，推出總銷35億的「興富發大」，售價約41至46萬元。現場專案表示，由於區內太多不到20坪的2房產品，交屋後居住空間太狹小，為此「興富發大」強調該案2房至少24坪起跳，室內格局減少走道等空間浪費，吸引不少年輕夫妻看屋買進。

位於台中、面對秋紅谷大片綠地公園的百億豪宅案「台中帝寶」，據了解，興富發總裁鄭欽天十分看重，特別在高樓層、35樓打造超級豪宅，設立逾240坪會館，內設鐵板燒、宴會廳、含舞台的那卡西等設施，方便主人宴客，同層樓另有2戶90坪左右的實品屋，每戶裝潢即逾2000萬。

興富發總監林志龍指出，企業主多十分重視社交，期望有隱密性高的社交空間，所以特別打造這座會館與實品屋，向客戶展示，豪宅空間新應用。

另興富發家族的潤隆建設，即將在高雄文化中心生活圈、英明國中明星學區、1500坪基地上，推出2-3房、總銷35的首購產品「文化潤隆」，有多項休閒公設，物超所值！

(中國時報)