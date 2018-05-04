實價登錄揭露門牌 洩個資疑慮多

2018年05月04日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

實價登錄門牌全都露，外界看法兩極，台灣房屋智庫發言人張旭嵐指出，實價登錄揭露門牌是國際趨勢，但目前最大的問題是台灣風土民情不一樣，除了個資外漏疑慮外，風土民情不同也會衍生許多爭議。

張旭嵐指出，有許多國家沒有像台灣這麼濫用個資，且仇富，即使謄本寫的是張○○、李○○，透過許多公開資料比對一下，便可查到售屋人，這是令許多民眾感到憂心的重要原因。

另外，也有業者指出，中國人講究風水，同棟可能只有幾戶因面路沖、壁刀等風水爭議，價格有差異，另也有毛胚、精裝、實品屋等售價差很多情形，實價登錄也未必能真實反應市場行情。

不過，永慶房產集團總經理葉凌棋說，實價登錄門牌全都露，對消費者是好的，特別是將過去204萬件登錄資料一起揭露，剛好是房地產由上而下的軌跡，可讓買方不用過度猜測，有助交易認知過程的磨合。

東森房屋研究中心經理于靜芳表示，過去實價登錄最為人垢病即是不夠公開透明，以及登錄速度慢、登錄不實，甚至過去建商自售不需登錄，或結案後才登錄，導致社區價格2～3年後才曝光，還有不少社區僅有零星登錄或查詢不到，造成消費者與不動產業者掌握上的困難與判斷錯誤，若能確實在保護個資配套下，修法並溯及過往交易，對房價透明化極有幫助，對提升房地產交易是好事。

新制規範登錄錯誤，改為處分買賣雙方並加重罰則，葉凌棋建議，政府應改善登錄系統，力求簡便，並設偵錯機制。

(中國時報)