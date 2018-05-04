實價登錄揭露門牌 洩個資疑慮多

友善列印
中國時報
／台北報導

實價登錄門牌全都露，外界看法兩極，台灣房屋智庫發言人張旭嵐指出，實價登錄揭露門牌是國際趨勢，但目前最大的問題是台灣風土民情不一樣，除了個資外漏疑慮外，風土民情不同也會衍生許多爭議。

張旭嵐指出，有許多國家沒有像台灣這麼濫用個資，且仇富，即使謄本寫的是張○○、李○○，透過許多公開資料比對一下，便可查到售屋人，這是令許多民眾感到憂心的重要原因。

另外，也有業者指出，中國人講究風水，同棟可能只有幾戶因面路沖、壁刀等風水爭議，價格有差異，另也有毛胚、精裝、實品屋等售價差很多情形，實價登錄也未必能真實反應市場行情。

不過，永慶房產集團總經理葉凌棋說，實價登錄門牌全都露，對消費者是好的，特別是將過去204萬件登錄資料一起揭露，剛好是房地產由上而下的軌跡，可讓買方不用過度猜測，有助交易認知過程的磨合。

東森房屋研究中心經理于靜芳表示，過去實價登錄最為人垢病即是不夠公開透明，以及登錄速度慢、登錄不實，甚至過去建商自售不需登錄，或結案後才登錄，導致社區價格2～3年後才曝光，還有不少社區僅有零星登錄或查詢不到，造成消費者與不動產業者掌握上的困難與判斷錯誤，若能確實在保護個資配套下，修法並溯及過往交易，對房價透明化極有幫助，對提升房地產交易是好事。

新制規範登錄錯誤，改為處分買賣雙方並加重罰則，葉凌棋建議，政府應改善登錄系統，力求簡便，並設偵錯機制。

(中國時報)

興富發 北中南5案齊發 水湳智慧城中央公園 8月迎客

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。