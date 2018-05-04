水湳智慧城中央公園 8月迎客

2018年05月04日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文／

台中市重大建設陸續到位，其中水湳智慧城中央公園，預計今年8月率先開放，再度帶動十二期房市。

水湳智慧城園區規畫有5大使用分區，包括經貿專用區、生態住宅專用區、文化商業專用區、創新研發專用區和文教區，以及3大基礎建設，如中央公園、停車場及水資源回收中心等。

其中，中央公園占地67公頃，依南北走向和地形起伏，規畫5大滯洪池調節現地氣候，並增植近9000株喬木。

樹種多 將成台中之肺

依公園不同特色植栽及地面材質塑造活動場域，搭配種植台灣闊葉木毛柿、烏心石、黃連木、樟樹、櫸木等原生樹種，及牛樟、台灣紅豆杉珍貴樹種。

水湳智慧城中央公園除了既有的喬木外，市府建設局再種台灣闊葉木、牛樟、台灣紅豆杉等原生樹種，目前已有上萬株喬木，景致獨具一格，預計8月開放參觀，未來將是台中之肺。

帶動十二期房市熱潮

在水湳智慧城利多帶動下，周邊房市再度掀起熱潮。

近期完工交屋的達麗「晶漾」，基地位在青海路與河南路口，為近1年該路段成交單價最高的個案，4樓戶每坪單價為36.4萬元。

因看好中部房市發展，達麗建設在去年底加碼購入十二期青海南街近千坪土地，每坪單價62.14萬元；親家建設則是以每坪70萬元，購入青海南街上、現阿秋大肥鵝停車場空地。

此外，在北十二期，也有土地交易消息傳出，位在文修公園旁側百餘坪土地，以每坪單價52.5萬元售出。

新成屋久樘「瑞璽」以正對西大墩公園之姿，為區內視野最廣的公園景觀宅。加上交通便利，緊鄰台74線與國道一號，受到北部客戶青睞。

如近期就有北部客戶出差途經，看中久樘「瑞璽」的公園景觀及規畫，而南下購屋的實例。

久樘「瑞璽」基地位在青海路、福科二路口，社區總戶數僅38戶純住家。戶戶皆有8300坪綠地全景觀，成為離塵不離城最佳好宅首選。

精銳FUN未來 森活宅

區內預售案有位在西屯路、弘孝路的「精銳FUN未來」，緊鄰逢甲商圈以及大遠百的超高生活機能；此外，精銳建設將32%的基地面積規畫為森林綠地，產品規畫30～42坪，每坪開價37萬～43萬元。

此外，在市府整體河川整治下，「精銳FUN未來」惠來溪流域也將成為住戶多樣化的休閒場所，營造生態自然的住家環境。

另外，北十二期預售案佑晟「Green 1」，基地位在漢翔路與烈美街口，規畫24～26坪，單價37～40萬元；位在福吉路與西苑一街的裕盛「裕森林」規畫26～35坪，總價1070萬元起。

(中國時報)