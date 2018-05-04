我家門前有小河 水岸美宅當道

2018年05月04日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文／

台中市河川綠美化政策，繼綠川、柳川整治成功後，台中市政府於今年3月再加碼提案「亮點水系改善計畫」，也獲得中央37億元補助款，為全台之冠。

水利局長周廷彰表示，不只柳川、大里「康橋計畫」的整治成功，台中市府更進一步將旱溪整治計畫向上、下游延伸，並擴大為「大康橋計畫」。

他說，柳川與綠川整治成功後，未來也將繼續往南區推進，以完整形塑柳川、綠川新軸線風貌。另外，市府也將持續提出惠來溪、潮洋溪、黎明溝及南勢溪等水環境改善計畫，發展在地水岸特色。

隨著市府水岸政策不斷，不少建商看好水岸宅利多，紛紛進駐插旗。

如大里康橋河岸的陸府「原森」、惠來溪畔的「精銳FUN未來」、以及部子溪畔的「總太2020」旗艦水岸宅，都是一推出便熱銷。

陸府「原森」緊鄰康橋河濱公園，位於爽文路與永隆五街口，同時擁有水岸藍帶與公園綠帶景觀，並且具調節微氣候的功能。

擅於預測區域優勢的美宅建商「精銳建設」，也看準水岸利多，於惠來溪畔推出「精銳FUN未來」。

此案不僅擁有水岸綠意，園區內還規畫了高達32%的中庭景觀，讓住戶享有優閒「森」活。

流經水湳經貿園區中央公園南側的惠來溪與潮洋溪，未來將規畫全線截流汙水，改善河川水質，並在兩岸進行植栽綠化及規畫近水賞景休憩平台。

同樣依傍著水岸推案的還有總太地產，於北屯部子溪畔推出該區規模最大、媲美造鎮的旗艦水岸宅「總太2020」。

近萬坪基地，前有部子溪流域，後有近5,000坪的麗園公園綠帶，再加上基地規畫的3,000坪綠景觀公設，水岸沿路還有自行車道環繞，住戶可盡情享受低碳綠生活。

(中國時報)