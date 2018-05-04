3大豪宅 政商名流搶住

2018年05月04日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文／

實價登錄台中豪宅前3名的大陸「寶格」、由鉅「大恆」和富邦「天空樹」，目前成交總價，最高已逾2億4000多萬元，其中不乏政商名流入主。

目前平均成交單價每坪66.4萬元的「大陸寶格」，位於七期市政特區夏綠地公園第1排。

由全球寶格麗飯店設計團隊Antonio citterio patricia viel and partners，用世界同步的美學規格親手打造，建築外觀以菱格工藝呈現，是台灣第一棟純義式血統的精品名宅。

「大陸寶格」產品設計的「稀有性」，精準迎合富豪喜好。目前單價最高戶別位在37樓，買主為厚生集團，成交單價每坪82.1萬元，坪數336坪，總價約2億4686.5萬元。 除了七期，近年來國美館特區也是企業主、政商名流的重要購屋指標地段。

目前拿下西區最高成交單價的由鉅「大恆」個案，由台北101大樓設計師王重平操刀建築外觀，室內由誠品書店空間美學大師陳瑞憲包辦，打造與國美館相呼應的美學書香宅邸。

也吸引包括台中市長林佳龍、陳文茜及企業名人英業達創辦人葉國一、趨勢科技陳怡臻、創投教父柯文昌等名人置產。

與由鉅「大恆」抗衡的富邦「天空樹」，基地共約2755坪，建蔽率僅17％，社區私人花園有逾2000坪，其中包含約400坪的生態水池，環境優美。

富邦「天空樹」全案由榮獲普立茲克建築獎肯定的日本建築大師伊東豊雄操刀設計，是伊東先生於全球首棟超高層住宅大樓力作。

外觀採用石材與玻璃帷幕，建築下窄上寬，屋身不規則突出，猶如屹立都市中的仿生大樹，顛覆傳統古典豪宅形貌的獨特性，深受市場青睞。

據悉以鞋業起家的寶成集團董娘和多位地產大老、企業主都已入主。

據104行情通實價網資料顯示，富邦「天空樹」成交狀況相當穩定，目前共有55筆交易紀錄，最高總價1億8065萬元的物件，位於35樓，總坪數約275.6坪，扣除車位每坪單價72萬元。

住商不動產七期南屯店專案協理蔡鴻霖表示，有名人加持對於提高豪宅知名度有很大幫助。而且這些名人通常都是透過管道或人脈，特別介紹購買，相對價值性與條件一定是較優質的。

(中國時報)