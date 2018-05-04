好吃好玩新體驗 蔦屋書店進駐七期

2018年05月04日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文／

「TSUTAYA BOOKSTORE」台中市政店，空間寬敞，屬於親子同樂的空間。圖／黃繡鳳

由中環集團得利影視轉投資的「TSUTAYA BOOKSTORE」市政店日前在市政北二路的T&R商場盛大開幕，為七期生活機能再添利多。

中環集團董事長翁明顯指出，從台北信義區到台中七期，從100多坪到300多坪更寬敞的空間，他期許藉由「TSUTAYA BOOKSTORE」台中市政店的開幕，將Book& Cafe獨特的life style提案給大家，讓大家擁有更好的閱讀空間及用餐時光。

他說，為了配合開幕也推出多款台中限定商品、特色料理和專屬活動，更有「PlayStation VR期間限定體驗區」，讓客戶在書店就可以體驗現在最風行的虛擬實境遊戲。

當天，台中市長林佳龍也特地抽空前往道賀。

而台灣天天卡市場營銷公司總經理安田秀敏也在簡報中，回顧了台北信義店1年來的成長與改變。

包括說明TSUTAYA BOOKSTORE所想實現的價值、台中市政店的店舖概要以及發展，並且也對台中店的限定商品如江戶風鈴、Azuma Bag做了詳盡介紹，還有首次引進的親子區，希望「TSUTAYA BOOKSTORE」台中市政店是屬於親子同樂的空間。

CAFE＆COMPANY楠本社長則介紹了WIRED TOKYO為市政店嚴選推出的台灣首賣知名日本宮古島「DOUG’S BURGER」，由宮古島所產的日本和牛所做出的和牛漢堡以及還有同樣使用Doug’s Burger所有權的「多良間牛」料理的和牛壽喜燒。

(中國時報)