精品夯店插旗 名人巷行情看漲

2018年05月04日 04:10 中國時報 黃繡鳳 文／

被稱為七期名人巷的市政北二路好事不斷，包括「三宅一生」、台中蔦屋書店陸續開幕，也帶動區域豪宅買氣。

市政北二路名人巷店家，大多走國際精品路線，如國際頂尖車商「Maserati 瑪莎拉蒂」、「Ferrari法拉利」。

還有知名酒商「百富私藏台中店」、精品家具店的「Poltrona Frau」、「亞力山卓」、知名的「Qtie髮廊」、地中海餐廳「火氣大」、「富彩軒」也選擇在附近開業。

住商不動產七期南屯店協理張光華指出，市政北二路沿街店面稀少，周圍店面行情不論是要租、還是要買，幾乎都是目前全台中最高的行情價位。

他說，最近受到「T&R廣場」吳寶春麵包店進駐影響，店面炙手可熱，目前周圍平均租金行情落在每坪3,000～6,000元之間，每坪店面出售行情更是以百萬元以上起跳。

市政北二路、惠中五街，占地525坪，建坪11000坪的「T&R廣場」，是由銳宇建設興建，去年8月17日首家店家吳寶春麥方店進駐後，TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店日前已正式進駐2～3樓，WOO Taiwan泰式料理名店5月分也將進駐4樓。

這次蔦屋書店是繼台北統一時代百貨店、松山店、內湖店後的第4家店，營業面積約300坪，是目前國內營業面積最大的蔦屋書店。

興建T&R廣場的銳宇建設負責人李明潭，之前是七期豪宅建商銳豐建設總經理，自創銳宇建設後，「T&R廣場」是其處女作，未來文創商場開發，將是銳宇建設後續發展的重點。

台中蔦屋書店，特別由TSUTAYA與涉谷的Cafe＆ Restaurant「WIRED TOKYO」攜手合作將書店與Cafe交織融合於同一場域，打造出充滿書香與咖啡的獨特生活方式，主打「美好悅讀x食光」生活提案。

而台中限定的和牛漢堡，還邀請到日本宮古島知名的「DOUG’S BURGER」餐廳。最特別的是，過去只能在日本使用的 T-Point集點卡，現在只要來到台中蔦屋書店即可申辦與累計。

(中國時報)