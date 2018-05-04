團購禮券 護理師吸金27億

台南柳營奇美醫院前護理師謝淑美，以投資新光三越百貨禮券、賺取價差為幌子吸金，短短兩年多向該醫院、南科群創電子員工近百人吸金逾27億元，日前突然辭職，留下3億債務落跑，檢警調循線逮捕謝女夫婦及下線王寶琴3人，檢方前天將謝女收押，其夫張嘉哲與王女各5萬元交保。（調查局提供）

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中國時報
／台南報導

台南柳營奇美醫院前護理師謝淑美，以投資新光三越百貨禮券、賺取價差為幌子吸金，短短兩年多向該醫院、南科群創電子員工近百人吸金逾27億元，日前突然辭職，留下3億債務落跑，檢警調循線逮捕謝女夫婦及下線王寶琴3人，檢方前天將謝女收押，其夫張嘉哲與王女各5萬元交保。

38歲的謝女是資深護理師，2015年佯稱認識新光三越百貨高層，可以團購75折優惠購得該百貨禮券，由於遠比市場行情優惠太多，吸引不少朋友透過她投資，一開始，她賠本「高價買、低價賣」發給投資人，取信對方。

醫護遭殃 單筆坑千萬

謝女連續大量購買禮券，令百貨業者起疑，2016年下半年就禁止她購買，但她改以「投資禮券」為名，向投資客誆稱若團購禮券，再轉賣給化妝品專櫃小姐，可賺10至18％的價差，繼續吸金，期間，若有投資人想收手，她就挖東牆補西牆付款，維持信用，再以更大優惠，說服收手的投資人再進場。

欠債3億 豪奢買房購車

2年多來，謝女吸引嘉義地區親友20餘人、柳營奇美醫院醫師、護理師與員工20餘人加入，並透過54歲的南科群創資深副理王寶琴招攬20餘名員工投資，甚至南科管理局也有人加入，並在Ｌine組成「新光禮券」群組。

謝假扮新光百貨「鄭董」，在群組分飾兩角，自問自答有關禮券問題，取信成員。不少人傾家蕩產投資，單筆最高1000餘萬元，謝女也因此賺進大把鈔票，一度要丈夫辭去水電工作，還在嘉義縣買了2棟房子、2部進口轎車給丈夫使用，要他「在家好好帶小孩就好」。

群創副理 揪員工投資

但支付給投資人的價差越滾越大，今年4月爆發3億餘元資金缺口，謝女閃辭護理師，被害人發現情況不對，組自救會求償，到謝家追債。

謝女到案坦承欠債3億餘元，而王寶琴原為謝女下線，每介紹1名員工投資，謝女會給5％回饋，王女再退給投資人3％，才被列為被告，但王女稱自己是被害人，絕非共犯，全案由檢方擴大偵辦。

(中國時報)

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