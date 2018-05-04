強索保護費 鄉代會副主席收押

2018年05月04日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

為淨化年底9合1大選前治安，警政署聯合高檢署實施全國同步大掃黑，掃蕩竹聯幫6個堂口、天道盟太陽會等黑幫組織，檢肅41名治平對象、手下成員269人到案，其中4嫌具統促黨背景。另屏東縣里港鄉民代表會副主席余有志，涉嫌持槍恐嚇勒索農民，遭檢方聲押獲准。

警政署長陳家欽昨表示，此次掃黑除暴工作，以幫派假借政黨名義從事不法，列為首要檢肅目標，絕不容許暴力分子介入選舉。

警方調查，前竹聯幫虎堂主朱家訓，去年涉嫌霸占被害人法拍屋，率眾恐嚇250萬元搬遷費。另朱受邀擔任統促黨某黨部的首席顧問，多次動員幫眾參與該黨活動。檢方複訊後諭令2萬元交保。

竹聯幫月堂副堂主戴廷翰，涉嫌在新北市土城、蘆洲、汐止一帶藉端恐嚇取財，手下共犯吳姓、鄒姓男子坦承是統促黨成員，吳甚至對外自稱「我是竹聯幫孔雀，是總裁白狼的左右手」，戴嫌訊後遭收押。

另天道盟太陽會台北分會長、綽號「韋小寶」的蕭貞文，涉嫌在北市經營酒店經紀公司及酒店圍事牟利，多次藉幫派勢力尋仇，指揮手下砸毀其他經紀公司、酒店，並動輒強押圍毆被害人，持刀猛刺被害人手臂，差點喪命。警方兵分多路將蕭嫌與旗下幫眾等8人逮捕送辦。

至於此次掃黑「最大咖」就屬屏東里港鄉民代表會副主席余有志，余去年10月起，涉嫌率眾持槍恐嚇多名租用高屏溪河川地的農民，強逼農民簽字給付地上補償費。

余嫌到案後坦承曾帶人談判，辯稱是土地租用糾紛，僅要求合理賠償，否認帶槍恐嚇。

刑事局表示，此次掃蕩幫派圍事與經常活動處所共762處，查獲非法槍械7支，毒品1469公克，及其他刑案嫌犯409人。

(中國時報)