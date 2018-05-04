女沒呼救 籃板狂人性侵羅生門

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中國時報
／台北報導

27歲SBL台啤球星周伯勳遭女大生指控酒後撿屍性侵，台啤決定暫停其活動，等待司法調查結果，周昨也強調是你情我願，沒有強迫，監視器畫面會還他清白。據了解，畫面顯示周先離開，女大生則和友人一同離去到警局報案，過程雖沒呼救及明顯情緒反應，但各說各話宛如羅生門。

「籃板狂人」周伯勳曾是2012年SBL選秀狀元，當季獲選新人王，也是國際賽常客，爆發性侵事件後，對其國手之路及本季結束後與台啤合約到期，未來動向都備受矚目，另和女友論及婚嫁，此性侵疑雲勢必帶來衝擊。

檢警調查，周今年2月某深夜應朋友邀約前往忠孝東路錢櫃KTV歡唱，在場10多名男女，很多人互不認識，酒酣耳熱時，被害女大生先離開12樓的包廂，周隨後也跟著出去。2人後來前往附近陽台，發生性行為。

清晨4時許，周先搭電梯坐計程車離去，女大生則從陽台走回包廂，並向同行友人告知遭周性侵，友人獲知後十分氣憤，帶著被害人直接到警局報案，指控周伯勳性侵，女大生隨後也到醫院驗傷，警方回現場採證、勘查。

周到案後喊冤表示有取得當事人同意，強調女方事前事後均無異狀，若是性侵當場就可呼救，希望檢警調閱監視器查明。檢警調閱12樓電梯口、走廊以及店門口等監視器畫面，也傳喚服務生，發現當時現場雖無異狀，但是否有違反被害人意願，仍須再查明，案由北檢偵辦。

(中國時報)

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