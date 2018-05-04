婦聯會秀簽呈 力抗國民黨占據

2018年05月04日 04:10 中國時報 王己由 ／台北報導 ／台北報導

婦聯會遭黨產會認定是國民黨的附隨組織，資金遭凍結，婦聯會提出撤銷黨產會處分行政訴訟，台北高等行政法院昨首度開庭。婦聯會提出21年前，拒絕國民黨婦工會「占據」婦聯會簽呈兩項重要證據，證明絕對不是附隨組織。法官整理出6大爭點，要婦聯會具體說明不當黨產條例違憲，下月底再開庭。

婦聯會律師強調，國民黨沒有實質掌控婦聯會的人事、財務及業務經營，所以不是附隨組織，當庭呈遞兩項重要書面證據，說明早年曾拒絕國民黨掌控，及勞軍捐不是不樂之捐，都用在勞軍和軍人軍眷身上。

主委雷倩表示，1997年國民黨婦工會主委黃昭順，曾欲「占據」婦聯會，經上簽給當時在國外的主委蔣宋美齡裁示怎麼因應，才由辜嚴倬雲代行主委職權處理，以免受國民黨控制，可證明婦聯會未受掌控、不是國民黨附隨組織。

另財政部2017年2月曾發函說明勞軍捐的性質不是稅捐，更不是強迫性質，婦聯會實際收到152億，都用在勞軍和軍眷住宅共109.2億，結餘43.7億元。

黨產會律師則反駁，認為婦聯會勞軍捐徵收，當初都是國民黨主導分配，依黨產條例，人事、財務及業務經營只要有一項「實質掌控」，就符合條文規定的附隨組織。

法官初步整理出本案6大爭點，要求婦聯會須具體說明，有關本案「高度違憲疑慮」部分，相關不當黨產條例爭議條文要能敘述清楚，達到「違憲確信」的程度，也要提出德國等外國立法例和我國立法具體比對等，釐清爭議。

(中國時報)