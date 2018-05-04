20議員連署 拒絕熊讚鬧雙包

2018年05月04日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市觀傳局花了百萬元為「熊讚」微整形，鼻頭變成海洋藍、增加眉毛，從「金牌熊讚」改為「海洋熊讚」。熊讚3日穿上特製醫師袍，出席國際護師節暨績優人員表揚大會。（黃世麒攝）

台北市政府吉祥物「熊讚」花113萬微整形，觀傳局先前稱改版是因難以通過智慧財產局商標註冊，不過，舊版金牌熊讚本周確定通過立體商標，形同打臉市府。市議員許淑華為此提案連署20名藍綠議員，要求觀傳局停止再浪費9萬3000元為新版海洋熊讚申請商標，「台北市吉祥物不該鬧雙包！」

議員稱何必多此一舉

許淑華表示，有民眾向她陳情指出，自己作為「熊粉」，對金牌熊讚被替換很不捨，金牌熊讚不只代表台北市，他曾給市民帶來很多歡樂、正面力量，更在世大運期間展現團結合作的精神和感情，獨特的地位不容取代，吉祥物不該鬧雙包。

為延續市民對金牌熊讚的情感，許淑華提案連署，要求觀傳局停止再花9萬3000元申請海洋熊讚商標權，共有20名藍綠議員響應連署。許淑華說，台北只需要一隻能真正代表台北，且有溫度、感情的金牌熊讚，花錢申請新版商標根本是浪費公帑、多此一舉，更破壞金牌熊讚苦心經營的地位和形象。

觀傳局強調保護智財

對此，觀傳局長陳思宇表示，熊讚一直都是熊讚，沒有雙包問題，市府是考量金牌熊讚即使取得商標註冊，對智財保護力仍不見得足夠，才會進行改版。

她強調，議員的聯署證明熊讚長期以來的努力深植所有人心中，未來熊讚只會更努力讓大家更愛他。現階段出席活動以新造型熊讚為主，當然也不排除在未來重大的場合，兩隻熊讚有同時出現的可能。

(中國時報)