安坑輕軌列車塗裝 票選開跑

2018年05月04日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

捷運安坑輕軌進度已超過3成，第一列車將在2020出廠，新北市府舉辦票選活動，推出光耀金、祥紅金、高雅紫及青翠綠4款結合地區風土民情及文化特色塗裝，4日起開放民眾票選，第二階段19、20日在沿線指定地點舉辦現場投票，還有機會抽中PS4 Pro、Switch等好禮。

進度超前3成 2021完工

三環三線中的安坑輕軌配有15列車，是繼淡海輕軌後，由台灣車輛公司的「國車國造」案，2016年開始動工，共設有9個車站，4座平面車站，5座高架車站及一座機廠，目前進度已經超過3成，預計在2021完工。

新北市捷運局指出，安坑輕軌路線與捷運環狀線十四張站相連，沿途經新店安和花市、陽光運動公園、台大安康實驗農場、陳逢顯毫芒雕刻館、安康蝴蝶生態園區、山下台灣民窯、二叭子植物園區等，有許多山林景致，也完整串聯許多特色景點，可帶動地方觀光發展，與便捷生活。

4款設計 結合風土民情

目前車輛已完成設計，安坑輕軌共配有15列車，每列車5節車廂，可載客265人，四款設計包含以安坑地區山城風華為設計理念的「光耀金」；以文化信仰大坪頂開漳聖王廟為設計理念的「祥紅金」；融合安坑當地花卉色彩意象的「高雅紫」及以安坑林木蒼鬱山谷美景的「青翠綠」。

新北市府昨舉行投票開跑記者會，市長朱立倫說，目前安坑輕軌的工程進度是32.3％，下半年開始鋪設鐵軌，預計2021年完工，希望不要有人在說是假動工，也感謝交通部將「萬大中和樹林線」二期納入前瞻，也希望環狀二期、汐止民生線等其他前瞻建設都盡量同意。

捷運局說，4日起舉辦列車外觀票選活動，包含網路投票、現場投票，詳情可以查詢新北市政府捷運工程局網站。

(中國時報)