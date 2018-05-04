市府掛保證 羅浮溫泉是真的

2018年05月04日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃市府在羅浮開挖溫泉今年初啟用，卻遭民眾爆料，泡腳池疑似是以加熱方式，才能讓池水維持42度，多位議員指出，外地人泡腳泡得很高興，卻不知道，羅浮泡腳池的溫泉不是溫泉，懷疑羅浮溫泉到底挖到了沒有？副市長王明德表示，溫泉是真的，但坦承溫度不夠、僅37度，才會再加熱。

民宿用量大 水量不足

議員林政賢指出，市府觀光旅遊局結合在地溫泉資源開挖羅浮溫泉，於羅浮泰雅故事公園開闢「羅浮溫泉泡腳池」，以加熱方式才能讓池水維持42度，他表示，從地底深挖的水源，不是地下水就是地熱水，一般地底溫泉溫度大約在60度到70度之間，抽到地面上溫度維持至少在50度左右，到水池也能保持42度，如果溫泉是以加熱方式的池水，那就有欺騙的嫌疑。

議員劉茂群、呂淑真說，去年8月挖掘第一口溫泉井，每日取水量110噸，設置3大、3小的泡腳池，並興建羅浮與義盛汙水處理廠，以羅浮泰雅溫泉公園為中心點，持續開挖第2及第3口井，打造「溫泉一條街」。不過因溫泉民宿使用量大，溫泉水量不足，羅浮溫泉泡腳池溫泉只好以加熱方式提供民眾泡腳，質疑對於千里迢迢從各地來羅浮泡腳的遊客真是情何以堪，要求市府立即調查真相。

原住民族行政局長林日龍表示，原民局管的是土地，而開發的是觀光旅遊局，市議員舒翠玲表示，復興區若是水源水質水量保護區，應該不能任意開挖，是否有違法問題？需要進一步釐清。

戶外泡腳池 自然降溫

觀旅局長楊勝評表示，溫泉是真的，泡腳池設計為戶外開放式溫泉體驗，民眾於溫泉泡腳池感受到溫度會自然降溫至30多度，為提升民眾溫泉體驗更舒適的感受，以溫泉直接加熱方式加至42度，完全無稀釋。

(中國時報)