一邊旱田一邊淹水 農民怨

2018年05月04日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣被檢出重金屬汙染土地累積325公頃，整治經費龐大，目前尚有287公頃待整治，但不只經費是問題，廢土沒地方堆置，造成廠商投標意願不高，換上的新土也沒平整，一邊漫成水災，一邊成旱田，影響收成，讓農民哀怨。縣議員建議，換土後休耕補助要多給1年，以便養地。

新土的品質 不敢恭維

彰化縣議會3日總質詢，議員賴清美指出，農地重金屬汙染，讓農民承受無妄之災，整治卻不是一蹴可幾，喝了好幾年西北風，好不容易盼到整治完成，換上新土了，但換土的品質卻叫人不敢恭維。

賴清美說，和美地區農民投訴，換土沒鋪平，土質也參差不齊，去年冬天才整治完，農民要求再給休耕補助1年，以便自己先整地，卻被打回票，獲回應「電腦關起來了，不能辦」，今春播種，但同樣一區田，有些淹成水災，有些種成旱田，結穗得零零落落，原本每分地可收1000到2000台斤稻穀，結果不到800台斤，影響太大。

廢土到處吃閉門羹

換下的廢土也到處吃閉門羹，國內合法處理場不足，廠商承攬的意願低落，造成發包作業一再流標；但線西肉粽角景觀區，卻被堆置了不量不明廢土，衍生新的環境汙染，廢棄物處理值得政府重視。

彰化縣環保局長戴瑞文表示，全縣整治計畫分成3期，第1、2期中央共補助5億7000萬元，預計可整治225公頃，但要全數改善，還要再編列6億元經費，中央已同意補助；肉粽角廢土也會追蹤，督促改善。

(中國時報)