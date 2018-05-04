艱苦人條款 全國16萬戶受惠

2018年05月04日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

殯葬管理條例增訂第21條之1「艱苦人條款」本月1日正式公告上路，低收入戶身後使用火化場、納骨塔費用全免，全力促成此條款的雲林縣「夜市慈愛會」與立委張麗善3日開記者會，提醒低收入戶不要忘了自身權益。

雲林縣一群夜市小販組成「夜市慈愛會」，7年前開始捐款幫助無力安葬的弱勢家庭，進而向立法院陳情推動殯葬管理條例「艱苦人條款」，幫助低收入戶免除火化、塔位費用，在立委張麗善等人協助下，去年5月在立法院3讀通過。

火化、塔位費全免

「夜市慈愛會」發起人之一陳鴻榮與張麗善3日邀集低收入戶，在虎尾鎮惠來殯葬所開記者會，說明此一條款已在本月1正式公告實施，未來藉由中央的支持，低收入戶身後事得以無虞，慈愛會的資源將可轉而幫助邊緣戶。

張麗善表示，「艱苦人條款」是真正照顧最需要幫助的低收入戶，「夜市慈愛會」於2010年開始推動此條款，但過程並不順利，經過她不斷與朝野協商，終於得以在去年5月26日順利3讀通過，本月1日公告上路，嘉惠全國16萬戶低收入戶。

慈愛資源轉邊緣戶

陳鴻榮說，夜市慈愛會之所以會推動「艱苦人條款」，主要是發現社會救助法雖已規範保障低收入戶的扶助與救濟，但地方政府的殯葬補助標準不一，「艱苦人條款」上路後低收入戶身後事將更有保障，多年的努力終於有了成果。

目前夜市慈愛會有近4000名會員，陳鴻榮表示會持續做愛心幫助未列入政府救助的邊緣戶與弱勢家庭，讓愛永續傳承。

(中國時報)