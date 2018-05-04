明年辦燈會 大鵬灣加緊建設

2018年05月04日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

台灣燈會明年將由屏東縣主辦，主燈區位在大鵬灣，不過大鵬灣十多年來開發速度牛步，讓地方人士質疑是否影響燈會主辦？BOT廠商大鵬灣國際開發公司表示，迄今已投資超過30億元，年底遊艇港及水上教堂將完工，對於成功舉辦燈會很有信心。

大鵬灣公司表示，公司投入建設實際金額已超過30億元，包括國際賽車場、東方度假酒店，卡丁車場，及園區等各項建設。目前遊一區正在進行遊艇港建設，分為北堤和南堤共約800公尺，北堤已完工，南堤預計年底前完工。

鵬琉線 可搭船至大鵬灣

其中完工的北堤未來將是「鵬琉線」交通船乘船處，遊客可直接由大鵬灣搭船至小琉球，串聯起兩處景點，將有效提升大鵬灣遊客數，也能分散東港東琉碼頭擁擠的人車潮。大鵬灣公司表示，「鵬琉線」航線已經通過，目前正在申請營運執照審核中。

多功能遊客中心為鵬琉線候船處，1樓為賣店區，遊客可在此選購東港名產、伴手禮、文創商品，或大鵬灣紀念品；2樓為售票區、候船處、餐飲區，遊客可在此用餐等候，同時遠眺大鵬灣美景；3樓則為辦公區及遊艇俱樂部會所。

度假村 預計2020年完工

南堤則規畫42席遊艇泊位及水上教堂，目前工程均已發包興建，預計年底前完工。水上教堂彷彿佇立在大鵬灣海中，將成為明顯地標，吸引遊客合影打卡。大鵬灣也已和國際知名度假飯店地中海俱樂部（Club Med）簽約，度假村面積約20公頃，預計2020年完工。

屏東縣政府發言人黃建嘉表示，針對明年燈會縣府已和中央開過會，目前僅有大方向，相關細節仍未出爐。大鵬灣地理條件優越，有寬闊陸域還有潟湖水域，絕對能辦理最具特色的海陸燈會；燈會也能讓大鵬灣脫胎換骨，讓國人看見大鵬灣之美。

(中國時報)