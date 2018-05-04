跳蛙公車熱 14路線等候預購

2018年05月04日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

新北市跳蛙公車廣獲好評，交通局與北市公車公會合作開發的「跳蛙公車App」，提供民眾自創與募集路線，上百名網友新創「中和－樹林」等6條新路線，連同線上正在募集的「台北市政府－樹林」等8條路線，目前共14條新路等候預購，20人以上就會開通。

交通局運輸管理科長林碧芬說，「跳蛙公車App」從1月31日啟用以來，民眾使用情形踴躍，新增6條路線有「三峽－信義區基隆路」、「中和－樹林」、「木柵－捷運新埔站（經埔墘）」、「板橋（文化路）－文化大學」、「板橋（縣民大道）－文化大學」、「溪園路－敦化南路1段－復興南路1段」。

連同目前正在募集的8條路線「台北市政府－樹林」、「自強國中－捷運六張犁站」、「中和區心中市－捷運萬隆站」、「及人中學－捷運奇岩站」、「中和區莒光路－捷運路」、「捷運景安站－三峽」、「亞東醫院－成洲郵局」、「永和－淡水」，共14條新闢路線等候線上預購。

林碧芬指出，6條新增開放線上預購路線均獲20人以上提出搭乘需求，但需達到通車日前3天有20人以上預購月票或連續5天單程票、多日票，才能通車營運，如未達通車門檻，會將路線下架並退還預購款；目前利用跳蛙公車App開通且營運正常的路線有「淡水－板橋」、「三峽－內科」、「淡水－台北市政府」3條，僅「板橋－永和永元路」因預購不足而下架。

(中國時報)