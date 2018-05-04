跳蛙公車熱 14路線等候預購

圖為目前營運中的三峽到內科跳蛙公車。（吳岳修翻攝）

友善列印
中國時報
吳岳修／新北報導

新北市跳蛙公車廣獲好評，交通局與北市公車公會合作開發的「跳蛙公車App」，提供民眾自創與募集路線，上百名網友新創「中和－樹林」等6條新路線，連同線上正在募集的「台北市政府－樹林」等8條路線，目前共14條新路等候預購，20人以上就會開通。

交通局運輸管理科長林碧芬說，「跳蛙公車App」從1月31日啟用以來，民眾使用情形踴躍，新增6條路線有「三峽－信義區基隆路」、「中和－樹林」、「木柵－捷運新埔站（經埔墘）」、「板橋（文化路）－文化大學」、「板橋（縣民大道）－文化大學」、「溪園路－敦化南路1段－復興南路1段」。

連同目前正在募集的8條路線「台北市政府－樹林」、「自強國中－捷運六張犁站」、「中和區心中市－捷運萬隆站」、「及人中學－捷運奇岩站」、「中和區莒光路－捷運路」、「捷運景安站－三峽」、「亞東醫院－成洲郵局」、「永和－淡水」，共14條新闢路線等候線上預購。

林碧芬指出，6條新增開放線上預購路線均獲20人以上提出搭乘需求，但需達到通車日前3天有20人以上預購月票或連續5天單程票、多日票，才能通車營運，如未達通車門檻，會將路線下架並退還預購款；目前利用跳蛙公車App開通且營運正常的路線有「淡水－板橋」、「三峽－內科」、「淡水－台北市政府」3條，僅「板橋－永和永元路」因預購不足而下架。

(中國時報)

跨行部落客 發文搏感情 重返敬鵬 消防局究責蒐證

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。