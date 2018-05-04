新聞透視－跨縣市補助卡卡 美意打折扣

友善列印
中國時報

以往低收入戶的喪葬補助是由中央交由地方政府統籌負責，但如何補助，各縣市並未統一，有的縣市全免、有的只部分補助，「艱苦人條款」上路後，讓低收入戶的身後事更有保障，但「艱苦人條款」如何跨縣市補助，有待中央整合，提出配套措施。

「艱苦人條款」起源於雲林縣的「夜市慈愛會」，慈善會成員長期幫助弱勢家庭處理身後事，發現各縣市地方政府補助低收入戶的喪葬費用不一，財庫拮据的縣市僅補助部分費用，因而向立法院陳情修法，改由中央政府統一補助。

「艱苦人條款」本月1日正式公告上路，但有民眾發現，若不在設籍地辦理身後事，因各縣市對於非本縣縣民的火化、塔位費用並沒有優惠，因此需繳交較高額的費用，只能自行吸收多出來的費用，或是設法回到戶籍地辦理後事。

立委張麗善認為，有些民眾因工作旅居在外，在外地身故後，其家人希望能就近處理身後事，基於共同照顧弱勢的原則，各縣市政府應要以優惠收費協助低收入戶，才能更符合社會正義，這個問題將請相關單位研議配套措施。

「艱苦人條款」幫助低收入戶有尊嚴的走完人生最後一段路程，需有更完善簡便的程序，才能讓各方面資源相對缺乏的低收入戶面臨變故時不致於手足失措，政府的美意也才不會打折扣。

(中國時報)

重返敬鵬 消防局究責蒐證 交通運輸 將成最大挑戰

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。