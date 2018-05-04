新聞透視－跨縣市補助卡卡 美意打折扣

2018年05月04日 04:11 中國時報 張朝欣

以往低收入戶的喪葬補助是由中央交由地方政府統籌負責，但如何補助，各縣市並未統一，有的縣市全免、有的只部分補助，「艱苦人條款」上路後，讓低收入戶的身後事更有保障，但「艱苦人條款」如何跨縣市補助，有待中央整合，提出配套措施。

「艱苦人條款」起源於雲林縣的「夜市慈愛會」，慈善會成員長期幫助弱勢家庭處理身後事，發現各縣市地方政府補助低收入戶的喪葬費用不一，財庫拮据的縣市僅補助部分費用，因而向立法院陳情修法，改由中央政府統一補助。

「艱苦人條款」本月1日正式公告上路，但有民眾發現，若不在設籍地辦理身後事，因各縣市對於非本縣縣民的火化、塔位費用並沒有優惠，因此需繳交較高額的費用，只能自行吸收多出來的費用，或是設法回到戶籍地辦理後事。

立委張麗善認為，有些民眾因工作旅居在外，在外地身故後，其家人希望能就近處理身後事，基於共同照顧弱勢的原則，各縣市政府應要以優惠收費協助低收入戶，才能更符合社會正義，這個問題將請相關單位研議配套措施。

「艱苦人條款」幫助低收入戶有尊嚴的走完人生最後一段路程，需有更完善簡便的程序，才能讓各方面資源相對缺乏的低收入戶面臨變故時不致於手足失措，政府的美意也才不會打折扣。

(中國時報)