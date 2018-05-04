交通運輸 將成最大挑戰

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中國時報

2019年台灣燈會將首度在屏東縣舉辦，大鵬灣獨特的地理環境，讓人對於「海陸燈會」相當期待。不過交通問題可能成為燈會最大隱憂，因沒有完善的大眾運輸系統，龐大的人車潮對於大鵬灣及周邊鄉鎮如東港，可能造成交通大浩劫。

台灣燈會已成為台灣知名祭典，參加人數年年高升，已達千萬之譜，外國遊客也逐年增加。燈會對於舉辦縣市是大利多，不但打造縣市形象，滿滿人潮更帶來大商機。

由於人潮太可觀，近幾年舉辦縣市多將燈區設在交通便捷處如高鐵站周圍。

今年嘉義縣燈會在高鐵站附近的縣治特區及故宮南院，去年雲林縣是在高鐵站及北港，2016年桃園市是在高鐵站及風禾公園，還有更早的台中市及新竹縣，也都選在高鐵站周邊舉辦，方便快速輸送人潮。

由於大鵬灣周邊並無完善的大眾運輸系統，別說高鐵站，連火車站都沒有，僅有的公車和巴士系統，班次也不密集。大鵬灣最方便的交通是國道三號終點出口，但若依賴私人交通工具，到時恐怕將塞到動彈不得。縣府發言人黃建嘉也坦言，交通會是明年燈會最大挑戰。

屏東縣是台灣西部最後一個舉辦燈會的縣市，近年來一直爭取高鐵設站也尚無下文，燈會面臨的交通問題是屏東縣民長期「站尾包衰」心中的痛，也將影響燈會人潮及最後的成敗，有賴中央和地方政府共同合作解決。

(中國時報)

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