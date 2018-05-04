快樂學數學 台達電DeltaMOOCx平台開播

2018年05月04日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

台達電DeltaMOOCx線上學習平台，讓準高一生快樂學數學！ 由台達基金會、國家教育研究院以及教育部國教署三方合作的「DeltaMOOCx愛學網」平台，首次為準高一生拍攝數學線上複習課程，近日免費上線；4位頂尖獲獎教師花費近100個小時準備教材、進棚拍攝、反覆修正，產製出最精華12小時課程，並由國教院嚴格把關，教師們表示「有信心學生看完後都能提升數學能力」。

由台達電子文教基金會與教育部高中數學學科中心合作拍攝的「國中數學素養課程」，已於「DeltaMOOCx愛學網」及YouTube「DeltaMOOCx頻道」免費上線，詳見http://edu.deltamoocx.net，或上台達電子文教基金會官網查詢。課程涵蓋數與式、幾何、代數、機率與統計等，除了可讓5月上陣的23萬國中會考考生抓緊機會，考前衝刺，會考後也能自行銜接高中數學。

負責拍攝計畫的建國中學老師曾政清表示，參與的老師都是數學學科中心評量資源研發小組成員及國高中數學領綱委員，站出來教給大家看，影片拍攝過程也培養很多好老師。

政大附中老師賴政泓說，未來跨領域、跨國學習會更多，希望老師、家長、學生接受新嘗試。北一女中老師蘇麗敏則開心表示有網路社群推薦DeltaMOOCx，辛苦之餘獲得回饋。

年少時一度對數理不感興趣的台達電子創辦人鄭崇華表示，很慶幸後來遇到好老師，讓他重拾書本；成立DeltaMOOCx平台，希望幫更多學生，「一次不會，多學幾次就會了，不要放棄。」

DeltaMOOCx總計畫主持人、清華大學講座教授彭宗平感謝到場的國教院副院長郭工賓，為課程加值和加持。彭宗平說，DeltaMOOCx不只數學課程，但數學學科中心教師群最積極，帶動整體氛圍。他並預告今年下半年將開始做技術高中的數學優質課程，「數學是自然科學之母，期待大家在各自岡位上把工作做好，把台灣的教育做好！」

(中國時報)