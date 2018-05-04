30名當代名家 分享「面對」

2018年05月04日 04:11 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

106年創下現場7萬人聆聽、網路直播175萬人次點閱聽講的佛光山惠中寺「未來與希望」系列講座，今年即將在5月26日起登場，邀30名當代名家以「面對」為主題分享人生故事。中區總住持覺居法師表示，不管社會、國家及環境都在變動，大家唯有真誠地「面對」了，就是向前。

惠中寺今年「未來與希望」免費系列講座26日起跑，3日公布今年陣容，受邀演講者立法院副院長蔡其昌、表演藝術家吳興國及演員林美秀等與會，現場合唱民歌「恰似你的溫柔」，闡釋主題「面對．讓我們勇敢前行掌握生命」。

覺居法師表示，因聽眾的鼓勵讓講座繼續走下去，她內心充滿感恩而產生力量，講座邀約講者過程，從出師不利到接續獲允，「只要用心，好的、善的姻緣就蹦出來了」，希望名家們的演說讓民眾都看到未來希望。

「分享失敗一定比成功更精彩」蔡其昌說，他在30歲擔任台中縣民政局長、35歲當立法委員、48歲當立法院副院長，大家都看到成功的一面，卻不知他失敗經驗很豐富。

吳興國說，他是從小學習傳統藝術的專業演員，最大的喜悅就是把心裡一朵綻放的花帶給觀眾，將內心體驗變成表演傳達給觀眾；藝人林美秀則說，她連續4年受邀演講，這次她真的要「面對」了，將分享與家人生離死別及演出的人生經驗。

講座講者陣容堅強，另有藝人歌手陶晶瑩、黃韻玲；作家蔣勳、黑幼龍、席慕蓉、張大春及謝哲青；社會賢達吳寶春、資深媒體人李濤、導演曲全立、刑事鑑定專家李昌鈺、學者洪蘭及慧傳法師、心培和尚等。

(中國時報)