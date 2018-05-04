藝陣創意督隊包 媽祖護身符背著走

百年藝陣新創意，集雅軒督隊旗化身文創背包。（張朝欣攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

百年歷史的「北港集雅軒北管曲館」致力古物保存，為讓年輕人更貼近古物之美，將集雅軒清朝時期督隊旗結合文創，3日推出雲林縣第1件民間古物文創品「集雅軒督隊包」，用創意讓老文物有了新生命。

百年藝陣北管樂團集雅軒，創於清咸豐3年（1853年），是北港鎮現存少數的傳統樂團之一，館內保有西秦王爺泥塑神像、笨北港集雅軒繡製綵旗、督隊旗、蔡裕斛寄贈集雅軒綵旗，弔喪旗等雲林縣指定一般古物。

集雅軒總幹事吳登興表示，館內的古物充滿歷史文化之美，但因缺乏行銷，知道人並不多，年輕人對於曲館文化更是陌生，因此曲館決定把督隊旗結合文創元素，打造充滿特色的「集雅軒督隊包」。

吳登興說，經過曲館這幾年的努力，已有不少年輕新血輪加入，今年有30餘名大學生參與集雅軒的北港媽祖遶境隊伍，老幹新枝為傳承曲館文化共同努力。

集雅軒理事長李連春說，督隊包背在身上有如笨港媽祖的護身符，因為原本古物上就蓋有北港朝天宮媽祖清代玉璽「臺嘉笨北港朝天宮褒封天上聖母之寶」字樣，代表笨港媽祖在此的意象。

督隊旗的作用是督導團隊，也代表媽祖希望信眾都能行為端正、鞭策自己。藉由背包的文化創意，讓大家跨越100多年時空與古先民文物對話。背包只送不賣，只要全程參與北港媽祖遶境即可獲贈。

(中國時報)

30名當代名家 分享「面對」 新54運動 一日不用塑膠袋

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。