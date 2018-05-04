藝陣創意督隊包 媽祖護身符背著走

2018年05月04日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

百年歷史的「北港集雅軒北管曲館」致力古物保存，為讓年輕人更貼近古物之美，將集雅軒清朝時期督隊旗結合文創，3日推出雲林縣第1件民間古物文創品「集雅軒督隊包」，用創意讓老文物有了新生命。

百年藝陣北管樂團集雅軒，創於清咸豐3年（1853年），是北港鎮現存少數的傳統樂團之一，館內保有西秦王爺泥塑神像、笨北港集雅軒繡製綵旗、督隊旗、蔡裕斛寄贈集雅軒綵旗，弔喪旗等雲林縣指定一般古物。

集雅軒總幹事吳登興表示，館內的古物充滿歷史文化之美，但因缺乏行銷，知道人並不多，年輕人對於曲館文化更是陌生，因此曲館決定把督隊旗結合文創元素，打造充滿特色的「集雅軒督隊包」。

吳登興說，經過曲館這幾年的努力，已有不少年輕新血輪加入，今年有30餘名大學生參與集雅軒的北港媽祖遶境隊伍，老幹新枝為傳承曲館文化共同努力。

集雅軒理事長李連春說，督隊包背在身上有如笨港媽祖的護身符，因為原本古物上就蓋有北港朝天宮媽祖清代玉璽「臺嘉笨北港朝天宮褒封天上聖母之寶」字樣，代表笨港媽祖在此的意象。

督隊旗的作用是督導團隊，也代表媽祖希望信眾都能行為端正、鞭策自己。藉由背包的文化創意，讓大家跨越100多年時空與古先民文物對話。背包只送不賣，只要全程參與北港媽祖遶境即可獲贈。

(中國時報)