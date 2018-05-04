重劃區挖出廢土 地主須埋單

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中國時報
／桃園報導

觀音前華棋土資場，2014年遭查獲非法堆置逾7萬噸廢棄物，在環保局認證無虞後進入草漯市地重劃，沒想到去年底又挖出有汙染疑慮的垃圾，市議員參選人戴兆華斥點交未確實，不但瑕疵土地當一般土地計價、廢棄物清運費還恐由全民埋單，3日到地檢署告發環保局長沈志修涉嫌瀆職和圖利。

環保局表示，涉及土地面積多達1.5778公頃，且地下掩埋廢棄物屬非均質性，2015年隨機開挖14筆都未有異狀，唯一1筆有廢棄物也已完成清運，去年2月再度勘驗開挖10處也無垃圾，強調重劃施工全面開挖後若發現廢棄物，地主都要負全責，地主也可與地政局協商代為履行清理作業，市府會向地主求償，並有土地當抵押，絕對不會由市府埋單。

戴兆華說，觀音的華棋土資場2000年合法申請設立，但疑經營不善，後期開始收受有毒廢棄物堆置，2014年爆發時，大量廢棄物和太空包滿到3層樓高，初估至少近10萬噸、清理費至少1億元，沒想到遭法辦後的隔年6月，23筆地號陸續被同一人收購，7月政府就公告是草漯市地重劃區，不禁懷疑有隱情。

戴兆華說，依法華棋土資場應該在廢照時「恢復原狀」，但經環保局「認證」清運完畢的土地，去年底整地開工後，竟挖出大量營建事業廢棄物，甚至摻雜咖啡色、綠色淤泥，3月開挖採樣32處，竟多達22處都發現垃圾，但他身為檢舉人，卻無法得知毒物檢測報告結果，究竟汙染多嚴重、影響範圍多大、如何處理等都要不到答案，唯恐報告結果不實也來不及複驗。

戴兆華說，環保局採樣不確實，還趕在重劃點交前解除列管，讓有疑慮的大面積土地都以一般土地價格計價，埋藏的廢棄物還要市府埋單，告發環保局圖利地主和瀆職。

(中國時報)

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