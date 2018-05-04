關廟鳳梨大豐收 外銷登陸順暢

2018年05月04日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南關廟是台灣最知名、最主要的鳳梨產地，因連年外銷有成，吸引不少農二代返鄉耕種，據統計，南部鳳梨面積較去年增加180公頃，加上今年風調雨順豐收，鳳梨盛產，目前產地價1公斤21元、批發價約25元上下行情。

今年雨水少，鳳梨豐收，關廟區農會供銷部主任鄭瑞泰說，關廟的鳳梨目前才剛步入盛產季，相較於上個月供不應求，目前價格回穩，市場波動不大，尤其，關廟鳳梨主力放在內銷市場，平均1年運往北部7000箱占大宗，此外，銷大陸也持續進行，3日出口1個貨櫃總數672箱約6噸的鳳梨。

關廟區農會員工近期每天都忙著裝箱包裝，供銷部指出，這幾年鳳梨身價都不錯，外銷好，當然會帶動內銷，加上鳳梨加工也有一定機制，不必擔心產銷問題，農會也看好，只要外銷持續持平，價格便能穩住。

倒是因年初氣候冷得比較久，鳳梨產期稍受延宕，以去年來說，鳳梨5月底前幾乎已經全數採收告一段落，今年則預計要延到7月，偏偏這段期間會遇上梅雨、颱風季節報到，因鳳梨怕雨水，若雨水太多就可能影響品質跟價格，打亂產銷節奏。

農糧署南區分署副分署長黃怡仁指出，南部鳳梨面積約8000公頃，目前屏東產季已屆尾聲，現在市面上幾乎都是台南的鳳梨，過去1年間，南部鳳梨產地面積增加總量約180公頃，鳳梨產量還不至於爆量，產銷調節也得宜，目前價格正常、外銷穩定。

針對有少數的農民擔心目前兩岸關係敏感，是否會導致鳳梨滯銷，黃怡仁也信心喊話，「不要沒事自己嚇自己！」強調鳳梨沒有銷陸停滯，目前台灣外銷鳳梨有9成銷陸，其餘銷往日本、加拿大等地，因鳳梨不適合長途運輸，外銷以短程為首選。

(中國時報)